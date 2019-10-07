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Gastronomi tutkunları, Antalya’da meze festivalinde buluşuyor

Antalya Akra Otel’de 18 Ekim’de gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Meze Festivali, 16 mekânı bir araya getirerek şeflerin hazırlayacağı dünyaca ünlü 32 çeşit mezeyi, gastronomi meraklılarıyla buluşturacak.

Gastronomi tutkunları, Antalya’da meze festivalinde buluşuyor
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