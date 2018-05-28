Gastroturizme "Gurme Safari" desteği…

28 Mayıs 2018

Antalya'daki Barut Lara oteli, 6 alakart restoranı ve diğer lezzet noktalarındaki tatların peşpeşe deneyimlenebileceği bir "Gourmet Safari" başlattı. Dileyen konuklar, bu tura rezervasyon yaptırarak katılabiliyor…

Geçtiğimiz yıl Antalya'da Barut Lara'yı yüzde yüz yöresel restoranları Tirmis nedeniyle ziyaret etmiştik. Bu yöresel restoranda Toros dağlarının yüksek yaylalarından Akdeniz'in mavi sahillerine kadar uzanan geniş bir bölgenin yemekleri mümkün olduğunca değiştirilmeden ve yorumlamadan geleneksel tatlarıyla sunuluyor, bu lezzetlere, Antalya'da üretilen içecekler eşlik ediyordu.

Hemen tirmisi de anlatayalım; Akdeniz havzasında pek sevilerek çerez niyetine yenilen baklagiller familyasından sağlığa faydalı bir lezzet, bir ıslak çerez. Ülkemizin farklı bölgelerinde "acı bakla", "delice bakla", "kurt baklası", "mısır baklası" gibi değişik isimlerle biliniyor.

Safari temposunda

Barut Lara bu kez aralarında Tirmis'in de bulunduğu restoranlarında "Gurmet Safari" etkinliklerini başlattı… Amaç, Zestfull Bazaar büfe restoran, Uzakdoğu mutfağından İtalyan mutfağına, Antalya mutfağından Fransız mutfağına kadar pek çok ülke yemek kültürünü sunan 6 alakart restoran, 1 Pizzeria, 1 konveyör Suşi bar, üçüncü nesil kahvelerin sunulduğu pastane ve farklı "sokak lezzetleri" noktalarında safari temposunda tadım yapmak…

Executive Chef Özkan Şen'in rehberliğinde gerçekleştirilen bu lezzet turu, Beach Bar'daki içeceklerin tadımıyla başlıyor. Ardından otelin her biri farklı konseptteki 5 alakart restoranında 20'şer dakikalık ziyaretlerle, bu restoranların seçilen lezzetleri tadımlık porsiyonlarla keşfediliyor. Gourmet Safari, Çay Room'un terasında dijestif kokteyl ve kahve ikramıyla son buluyor, bu aşamada konuklara katılım sertifikaları sunuluyor.

47 yıldır turizm sektöründe

47 yıllık turizm grubu Barut Hotels'lerin sahiplerinden Ahmet Barut'un "Bu yeni uygulamayla gastro-turizme destek vermeyi amaçlıyoruz" sözcükleriyle anlattığı etkinlik için Barut Lara Genel Müdürü Tülay Karacaoğlu ise "Gastronomi turizm dünyası için her geçen gün daha fazla önem kazanıyor, yemek kültürü zengin ülke ve bölgeler ‘gastro-turizm' sayesinde büyük gelirler elde ediyor. Gourmet Safari de bu doğrultuda attığımız bir adım. Barut Lara olarak bu konuda da yeni sunumlar geliştirmek ve misafir memnuniyetini artırmak önceliklerimiz arasında" şeklinde konuşuyor.

Neler sunuldu?

Bizim güneşin batışıyla başlayan Gourmet Safari turumuzda plajdaki ilk tadımdan sonra golf arabalarıyla ana restorana geçtik… Burada, ev yapımı füme etleri ve balıkları deneyimledik…

Ana restoran Zestfull Bazaar'da Türk gecesi vardı.. Mönü, Türk mutfağı lezzetlerinden oluşmuştu… İç pilavlar, etli keşkekler, bıldırcın dolmaları, döner, çiğ köftenin de aralarında bulunduğu yemeklerden programda olmamasına rağmen birer lokma da olsa aldık… Suşi tadımından sonra İtalyan pizzaları bizi bekliyordu… Ardından deniz kenarındaki Sandal Restaurant'da 15. yüzyıl Osmanlı yemek kitaplarından esinlenerek hazırlanmış levrek biryan geldi… Akdeniz Restaurant'da chateau brillant, Tirmis'te bulgurlu cive ve Elmalı yöresinin leblebi püresi ile süt kuzusu silkme sunuluyordu… Gecenin son lezzeti, el yapımı balkabağı dondurması ile cezvede Türk kahveli turunç kek olacaktı…