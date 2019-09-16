Gaziantep’te 40 ülkenin lezzet temsilcileri bir araya geldi
GastroAntep’te Michelin’li şefler, UNESCO Gastronomi şehirleri, Türkiye’nin gastronomi profesyonelleri, üniversiteler, gurmeler, gastronomi yazarları, tarım üreticileri ve Türkiye’nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri buluştu.
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