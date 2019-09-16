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Gaziantep’te 40 ülkenin lezzet temsilcileri bir araya geldi

GastroAntep’te Michelin’li şefler, UNESCO Gastronomi şehirleri, Türkiye’nin gastronomi profesyonelleri, üniversiteler, gurmeler, gastronomi yazarları, tarım üreticileri ve Türkiye’nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri buluştu.

Gaziantep’te 40 ülkenin lezzet temsilcileri bir araya geldi
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