23 Ekim 2017

Yeşil Rapido, Yeşil Binalar ve Ötesi Konferansı, Dünya Şehircilik Günü olarak kutlanan 8 Kasım tarihinde "Future & Cities - Geleceğin Kentleri, Kentlerin Geleceği" temasıyla gerçekleştirilecek, Ekoyapı Dergisi tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Fakültesi iş birliği ve Dörken Sistem, Ytong, BoardeX, Forbo Flooring ve E.C.A. Serel firmalarının sponsorluğu ile gerçekleştirilecek olan etkinlik, MSGSÜ Fındıklı Yerleşkesi, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda düzenlenecek.

Hızlı nüfus artışı nedeniyle daha fazla insanı barındırabilmek için genişleyen kentlerde refahın adil bir şekilde dağılması ve sosyal adalet gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Şehirlerimiz bir yandan günümüz sorunlarına çözüm ararken, bir yandan da geleceği şekillendirmeye çalışıyor. Bu nedenle, etkinliğin bu yılki üçüncü ayağında "Future & Cities - Geleceğin Kentleri, Kentleri Geleceği" temasını ele alan ve kentlerin sürdürülebilirliğine dikkat çekmek amacıyla Dünya Şehircilik Günü'nde gerçekleştirilecek olan "Yeşil Rapido, 3. Yeşil Binalar ve Ötesi Konferansı", bir kez daha sürdürülebilirlik ve daha yaşanabilir yapılı çevre kavramlarının altı çizildiği, sonuç odaklı paylaşımlar hedefleyecem…

İngiliz mimarlar İstanbul'da...

STK'ların, proje geliştiricilerinin, mimarların, akademisyenlerin, yapı sektörünün profesyonellerinin ve karar verici kamu kurumlarının yetkililerinin, geleceğin şehirlerini yapı, enerji ve yönetimi, toplu taşıma, çevre, atık yönetimi gibi konular üzerinden ele alacağı konferans, MSGSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İncedayı, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sema Ergönül ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Ardından "Geleceğin kentlerini öyle tasarlamalıyız ki, uzay yolculuğu 'kurtuluş' anlamına gelmesin" diyen Prof. Dr. Emre Alkin'in konuşmasıyla devam edecek olan etkinlikte İngiliz mimarlar Bob Allies ve Peter Barber da kürsüye gelecek.

İngiltere'nin büyük mimarlık ve kentsel planlama ofislerinden biri olarak 1984 yılında kurulan ve bugüne kadar 41 kez RIBA ödülüne layık görülen Allies and Morrison Mimarlık ve Kentsel Tasarım Ofisi'nin kurucu ortağı olan Bob Allies, konferansta yapacağı "Bir Süreklilik Olarak Şehir: Allies and Morrison'dan Mimarlık ve Şehircilik" (City as Continuum: The Architecture and Urbanism of Allies and Morrison) başlıklı konuşmasında gelecekteki yapıların 'yüksek performanslı' binalar olması gerektiğinin altını çizecek. Mimarların en önemli görevinin uzun ömürlü, kuşaklar boyunca koşullara adapte olabilen yapılar tasarlamak olduğunu söyleyen Allies, bu binaların gelecekteki küresel iklim değişikliklerine ve beklenmedik koşullara karşı esnek olmalarının yanı sıra iklimle birlikte çalışabilmeleri gerektiğini de savunuyor.

Yüksek yoğunluklu alanlarda düşük katlı kentsel konut planları geliştiren, uluslararası birçok ödüle layık görülen bu tasarımları İngiliz konutlarının geleceği için birer model olarak lanse edilen İngiliz Mimar Peter Barber konuşmasında kentlerin geleceği temasını yapıların ve kentlerin sürdürülebilirliği üzerinden ele alacak.

"Şehir nasıl evrilmeli?"

Konferans programında şehirlerinin nasıl evrileceğinin tartışılacağı "Şehir Nasıl Evrilmeli?" oturumunun başkanlığı Avcı Architects kurucusu Selçuk Avcı yapacak. Bir diğer oturumda ise, geleceğin yapılarını inşa ederken sürdürülebilir mimarinin yanı sıra çevre etiketli malzemelerin önemine de değinilecek. "Geleceğin Kentlerine Dair" konulu oturumun başkanlığını Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar üstlenecek.