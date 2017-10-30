Geleneksel lezzetlerden ilham alarak…

30 Ekim 2017

Mutfak Dostları Derneği'nin son "Dost Yemeği", "Türk Mutfağında Yeni Ufuklar" konseptini taşıyordu… Mönüyü hazırlayan Şef Umut Karakuş, "Geleceğimizin yol haritasını, geleneklerimiz oluşturdu. Haritamızda önceliği coğrafi işaretli ürünlere vererek bir mönü oluşturduk. Bu mönü, aynı zamanda bir Türkiye haritası niteliğinde; farklı bölge ve ürünler, bambaşka öyküler ve gelenekler barındıran tabaklar, çok kültürlülüğümüzü, ürün zenginliğimizi, doğala olan saygımızı da yansıtsın istedik. Dünden, atalarımızdan gelen reçeteleri, günümüzden yola çıkıp ilham alarak, çocuklarımız için, yarınlar için yorumladık" diyordu.

"Her zaman önce yerel tüketim. Ülkemizin yemek kültürünün zenginliği, yetiştirdiğimiz ürünlerden geliyor. Bu yüzden de her ürün yöresinden olmalı" diyen Karakuş'un yenilikçi mezelerinden üçünü geçtiğimiz haftalarda Antalya'da gerçekleştirilen Meze Festivali'nde tatmıştım… Bu kez executive şefliğini üstlendiği Aila'da çok zengin meze çeşitleriyle karşımıza çıktı…

Mönüde neler vardı?

Yerli tane hardal, trüf yağı, rezene, kırmızı pancar tozu, haşhaş ve maydanoz yağı ile limonda levrek; coğrafi işaretli Kastamonu pastırması ve Aydın inciri, keçi peyniri, mürekkep grissini, pastırma tozu ile pastırma turşusu; tahin sos ile topik; incir, kayısı, kara pirinç, basmati, tarhun, misket limon, aspir otu, yaban mersini, portakal çiçeği, kabuğu ve suyu ile Pers pilavı; patlıcan, kaymak, tuzlu yoğurt, safran, sumak ekşisi, kırmızı gül, maydanoz yağı ile nazuktan; patlıcan, manda yoğurdu, kaymak, sivri biber, füme paprika, pancar yağı ile yoğurt cipsleri eşliğinde cercerun; çerkes tavuğu tekniği ile yapılmış coğrafi işaretli Erzincan tulumunun da kullanıldığı ördek pate; coğrafi işaretli Antakya sürk peynirinin kullanıldığı mücver; oruk, coğrafi işaretli Maraş tarhanasının kullanıldığı avcı böreği geleneksel lezzetlere küçük dokunuşlarla hazırlanmıştı…

Ana yemekler kuskus, et suyunda kestane mantarı, deniz börülcesi, arpacık soğan, pancar suyu, karalahana pudrası eşliğinde deniz levreği ve bonfile, portakal, yarma buğday, safran, et sosu, tatlı patates halkaları, coğrafi işaretli Kars gravyerini bir araya getiren dana payyardı…

Tatlı olarak kaymak dolgulu tahin, ceviz, kalburabastı kıtırları, hibiskus şerbeti ile kireçte balkabağı ve portakal, tarhun sos, hibiskus sorbe, mavi haşhaş, grissini pudrası ile irmik sunuldu…

Özgün tarifteki lezzetleri ıskalamadan hazırlanan lezzetlerle bir kez daha ilginç bir deneyim yaşadık Mutfak Dostları'nın yemeğinde…