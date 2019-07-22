Geleneksel yemeklerimizi, peynirle yeniden yorumladılar
Ekici, 60’ıncı yılında çıktığı “Lezzet Hikâyeleri” yolculuğunda çok fazla bilinmeyen lezzetler belirlendi, tüketiciler tarafından hazırlandı ve seçilen tarifler Ekici Lezzet Hikâyeleri’nin ikinci kitabında toplandı.
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