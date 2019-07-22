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Geleneksel yemeklerimizi, peynirle yeniden yorumladılar

Ekici, 60’ıncı yılında çıktığı “Lezzet Hikâyeleri” yolculuğunda çok fazla bilinmeyen lezzetler belirlendi, tüketiciler tarafından hazırlandı ve seçilen tarifler Ekici Lezzet Hikâyeleri’nin ikinci kitabında toplandı.

Geleneksel yemeklerimizi, peynirle yeniden yorumladılar
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