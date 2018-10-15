"Gelenekselin gücü adına" Adana'da

15 Ekim 2018

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde Merkez Park'ta düzenlenen 2. Adana Lezzet Festivali'nde şehrin sahip olduğu geleneksel ve yerel mutfak kültürünün yanı sıra öne çıkarmak istediği sokak lezzetleri, su ürünleri, kebapları ve tarım ürünleri gibi öğeler de ziyaretçilere sunuldu…

Festivalin açılış konuşmasını yapan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Geleneksel mutfağımıza ait değerlerin dünyada hak ettiği yeri alması ve gastronominin ülkemizin ekonomik açıdan getiri sağlayan en önemli sektörlerden biri haline dönüşebilmesi gerekiyor. Bunun için yerel değerlerimizin yozlaşmadan öne çıkarılması, mevcut geleneksel mutfak bilgimizin günümüz şartlarına adapte edilirken özü korunarak geleceğe aktarılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Festival mangalı yandıktan sonra sahneye açılış şovu için 2 Michelin Yıldızlı Belçikalı Şef Alexandre Dionisio ve Sebastien Ripari çıkarak geleneksel Adana Kebap'ı yorumladıkları bir gastroşov yaptılar…

2. Adana Lezzet Festivali'nin bu yılki konuk ülkesi olarak belirlenen Çin Halk Cumhuriyeti, Çin kültürüne özgü geleneksel müzik dinletileri ve gastroşovlarla festival alanına renk kattı.

Festival programında şefler Sahrap Soysal, Eyüp Kemal Sevinç ve Bruno Santa Cruz'un yer aldığı "Gelenek ve Gelecek", "Yunus Emre Akkor ile Kınalı Eller", Hazer Amani ile "Adana Sokak Lezzetleri", Danilo Zanna ila Adana, Ebru Erke ve Adanalı şef Türev Uludağ ile "Adana'nın Saklı Kalmış Vejetaryen Hazinesi" başlıklı gastroşovlar; İlhan Koçulu ile "Peynir Tadımı" ve İtalyan uzman Massimo DeRienzo ile "Zeytinyağı Tadımı" yer alıyordu.

Yemek ustalarının Adana mutfağından geleneksel lezzetleri sunduğu atölye ve şovların yanı sıra, Adanalı diyetisyen Dilara Koçak ile "Sağlıklı Adana Mutfağı", "Adana'nın En Eski Kebap Ustaları ile Duayenler Buluşması", şef Somer Sivrioğlu ile "Yurtdışında Türk Mutfağı: Dönerciden Restorana Bir Yolculuk", Ahmet Örs ile "Geleneksel Mutfak mı Modern Mutfak mı?" başlıklı söyleşiler ve "Marka Yaratanlar", "Festivaller Şehri Adana" ve "Yerel Mutfağın Gücü - Adana Bir Gastronomi Markası Oluyor" başlıklı paneller de festival programında bulunuyordu.

Gönül Paksoy "Atıksız Tasarımlar Sergisi" ve Lalehan Uysal "Hayatın Mücevherleri Tohumlar" fotoğraf sergisi de festival etkinlikleri arasındaydı…