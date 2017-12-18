"Gelenekten Geleceğe" Şanlıurfa

18 Aralık 2017

Göbekli Tepe'de başlayan 12 bin yıllık mutfak zenginliğiyle dünyanın sayılı gastronomi merkezlerinden biri olmaya aday Şanlıurfa, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlen "Gelenek ve Gelecek" – Şanlıurfa Uluslararası Mutfak Atölyesi etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Etkinliğin ilk günü, şeflerin Urfa'nın geleneksel but sarması ve isot salatasını yorumladıkları "3 Şef 3 Yorum" başlıklı gastroshow vardı. Le Cordon Bleu ve Özyeğin Üniversitesi eğitmen şeflerinden Fransız şef Arnaud DeClercq, şef Hazer Amani ve Şanlıurfalı yerel şef Hatice İnan'ın eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği gastroshow, Şanlıurfa mutfağının yerelden evrensele açılması yönündeki etkinliklerden biriydi…

Rekabet edilebilirlik artacak

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi'nin Takım Lideri Mary McKeon bu etkinliğin Şanlıurfa'daki en önemli turizm değerlerinden olan gastronomi özelinde sektör paydaşlarının büyüme potansiyelini ve rekabet edebilirliğini artıracağını söyledi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ise projenin yaklaşık bir yıldır devam ettiğini belirterek, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi"nin Şanlıurfa'da turizmin canlandırılmasına katkı sunacağına inandığını ifade etti. Maral, gastronomi turizmi bağlamında şehrin en önemli değerlerinden birinin sahip olduğu mutfak kültürü olduğunu sözlerine ekledi.

Bin yılların birikimi

Maral'ın ardından söz alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar konuşmasında, "Göbekli Tepe'nin tarihin yeniden yazılmasına vesile olması gibi, Şanlıurfa mutfağı da bitki örtüsünden, tarım ürünlerinden ve binlerce yıllık kültüre beşiklik etmesinden getirdiği zenginliğiyle dünyanın mutfak kültürüne ve damak zevkine kaynak olmuştur. Bu zenginliğiyle Urfa günümüz insanına geçmişten gelen önemli mesajlar vermekte ve bin yılların birikimini eşsiz lezzetler olarak sizlere sunmaktadır" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsa Kızıldemir ise "Modernle klasiğin, tarihle kültürün, sanatla turizmin harmanlandığı 12 bin yıllık efsane şehir Şanlıurfa'nın mutfağı 12 bin yıllık geçmişiyle insanlığın damak zevkine ve kültürüne kaynaklık etmiştir" şeklinde konuştu.

Atölye çalışmaları

Etkinliğin ikinci gününde Şanlıurfa'daki yiyecek - içecek işletmeleri, şefler, oteller ve sektör paydaşlarına yönelik olarak Cevahir Han'da düzenlene atölye çalışmalarında şefler Eyüp Kemal Sevinç, Ebru Baybara Demir ve Hazer Amani, Şanlıurfalı şefler ve Harran Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencileri ile mutfağa girerek kentin yiyecek - içecek işletmelerinin dünya standartlarını yakalaması adına iyi uygulama örneklerini paylaşmayı amaçlıyorlardı.

Yerel, ulusal ve uluslararası basın mensupları ve kanaat önderlerinin yanı sıra şehrin önde gelen yiyecek-içecek, otelcilik, seyahat acenteleri ve ulaştırma sektörlerinden temsilcilerin katıldığı etkinlik; Şanlıurfa'nın kadim mutfak kültürünün ulusal ve gastronomi turizmi bağlamındaki önemine dikkat çekerken yöre mutfağının gelenekselliğinin modern çağın bilgisi ile harmanlanarak gelecek nesillere aktarılması ve en nihayetinde Şanlıurfa'nın dünyadaki en önemli turizm trendi olan gastronomi turizmi alanında rekabet gücünün artırılmasına yönelikti…

Proje hakkında

Şanlıurfa'da ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlayan "Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Teknik Destek Projesi" Kasım 2016 tarihinde başlamış, Kasım 2018 tarihinde sona erecek. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sözleşme Makamı olduğu projenin Nihai Faydalanıcısı Karacadağ Kalkınma Ajansı.

Projenin kilit bileşenleri arasında Turizm Destinasyon Yönetimi Modeli ve etkili bir Yönetişim Yapısı oluşturulması; Marka, Tanıtım ve Pazarlama Stratejisi; turizmde rekabet edebilirliğin artırılması; kalifiye işgücü; kültürel ve miras turizmine yönelik farkındalığın artırılması bulunuyor.