Gıda güvenliğinin püf noktaları

01 Ocak 2018

Uygun koşullarda üretilmemiş, saklanmamış, hazırlanmamış gıdaların neden olabileceği sağlık sorunlarını gündeme getiren Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, alışverişte, gıdaları hazırlama ve tüketmede daha özenli ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Gıda Güvenliği Derneği olarak Gıda Güvenliği Kongresi'ni iki yılda bir düzenlediklerini belirten Saner, altıncısı 3-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan kongrede de gıda güvenliği konusunda bu ve buna benzer birçok konunun ulusal ve uluslararası katılımcılar tarafından ele alınacağını, kongreye online kayıtların başladığını da bildirdi.

Samim Saner, alınması gereken basit tedbirleri hatırlattı. Saner, basit ama etkili önerileri şöyle sıraladı:

1. Merdiven altı olarak tabir edilen kayıt dışı üretici ve satıcılardan ambalajsız, etiketsiz gıda ürünlerini kesinlikle satın almayın. Özellikle yılbaşı, bayram gibi dönemlerde daha yoğun tüketilen ürünlerde sahtecilik arayışlarının daha yoğun olduğunu unutmayın.

2. Aldığınız gıda ürünlerinin başta raf ömrü olmak üzere etiketlerini dikkatle okuyun. Amacınıza uygun ürünler satın aldığınızdan emin olun.

3. Alışveriş sırasında çiğ ve işlenmiş ürünleri, hayvansal ve hayvansal olmayan ürünleri, gıda ve gıda dışı ürünleri ayrı ayrı poşetleyin. Evinizde de aynı ilkelere uyulması gerektiğini unutmayın.

4. Alışverişte ve evde, gıdaların kendilerine uygun saklama koşullarında tutulduğundan emin olun.

5. Et, süt, yumurta gibi çabuk bozulabilen ürünleri yeterince satın alın, son tüketim tarihi geçmeden tüketin.

6. Eti (kanatlı veya kırmızı) yıkamadan pişirin.

7. Genel hijyen kurallarına özen gösterin. Pişirilmiş ürünlerin oda sıcaklığında 2 saatten fazla kalmamasına dikkat edin.

8. Evde veya yemeği hazır tüketeceğiniz ev dışı ortamlarda sıcak yemeklerin yeterince sıcak, soğuk yemeklerin ise yeterince soğuk olmasına özen gösterin. Ilık bekleyen yemeklerde riskin arttığını hatırlayın.

9. Et ürünlerinin merkez noktaları dahil iyi pişmiş olmasına özen gösterin.

10. Taklit, tağşiş ve gıda güvenliği risklerinin çok büyük bölümünün kayıtdışından uzak durarak ve basit hijyen kurallarını uygulayarak önlenebileceğini unutmayın.