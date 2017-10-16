Gıda politikaları, "Yemek ve Kültür" dergisinde de inceleniyor

16 Ekim 2017

Yemek ve Kültür dergisi sonbahar sayısında gıda üretimi ve politikaları üzerine iki yazı yer alıyor: Sezai Ozan Zeybek "Endüstriyel gıda üretimi ve diyet toplumu", Mustafa Koç "Gıda politikaları ve Kanada örneği" başlıklı yazılarında günümüzün en temel sorunlarına; gıda ihlâllerine, kontrolsüz güce, küresel gıda krizine, gıda güvencesi konusundaki endişelere değiniyorlar.

Enis Batur "yamyam" sözcüğünün peşine düşüyor ve Medusa'nın Salı'ndan geçip Alvarado, Attali, Harrus-Révidi, Nedim Gürsel ve Dumont'un yapıtlarının izinde "insan eti yeme" tabusu üzerinde düşünmemizi sağlıyor.

Bir asalağı komedya sahnesine ilk koyanın kim olduğunu merak edenler için W. Geoffrey Arnott'un metni dergide yer alan yazılar arasında. Asalağın yemek kültürüyle bağlantısı ise satır aralarında gizli!

Serkan Gedük ve Ekrem Yazıcı vazgeçilmez içeceğimiz çayın geçmişine gidiyor ve Çin'e uzandığı yazısında çay kültürü ile çay kültüründe kullanılan araç gereçlerle ilgili ayrıntılı bilgiler veriyor.

Musa Dağdeviren yedi farklı yöreden derlediği yemek tarifleriyle dergide yer alıyor. Juan Manuel Ibeas ve Lydia Vazquez 18. yüzyılda kadınlar için bir özgürlük alanı kabul edilen manastırlara girip rahip ve rahibelerin yemek kitapları/tarifleri arasında geziniyorlar.

Saro Dadyan ise Osmanlı'nın Avusturya Ticaret Odası şerefine verdiği ziyafetleri mönü örnekleriyle sunuyor. Ilias Anagnostakis yemeklerde kullanılan çiçekleri sıralarken Nazlı Güzin Özdil 19. yüzyıl İzmir'inden turunç ve ağaç kavunu reçellerinin tariflerini paylaşıyor.

Ferzan Özpetek'in filmlerini bilenler kahramanlarının hayatlarının yemek masalarında yapılan sohbetler, kahkahalar, ağlamalar, kucaklaşmalarla aktığını iyi bilirler. İlkay Kanık da yazısında aynı sofrada buluşan karakterleriyle Özpetek filmlerini masaya yatırıyor. Bülent Varlık, Alman gezgin Seetzen'in 1802 yılında yaptığı İstanbul gezisinin notlarında "mutfak kültürü"nün başlıklarını bir araya getirirken Pelin Özer Ayvalık'taki Şeytanın Kahvesi'nin sahibi Suat Kaçak ile yaptığı söyleşide mübadeleden bu yana yaşananları, koruk suyunun sırrını ve daha birçok şeyi konuşuyor.

Zeliha Özkan, Mirai Konishi'nin "Kampai! Sake Aşkına" adlı filmini tanıttığı yazısında, "Sake'nin ulaşılmaz, ele geçirilmez, sırlarla dolu dünyasına bir nebze de olsun yakınlaşabilmek isteyenler için harika bir keşif olacak Kampai! Sake Aşkına" diyor.