ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
25 °C
  • Haberler
  • Ehlikeyf
  • Göksel ve Hürsever’e “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”

Göksel ve Hürsever’e “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”

26. İstanbul Caz Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Türkiye’de caz müziğinin usta isimleri Hasan Hürsever ve Ömür Göksel’in ödüllerini aldığı gecede, Hasan Hürsever Trio ile Balkan Paradise Orchestra konser verdi.

Göksel ve Hürsever’e “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap