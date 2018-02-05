Gulfood'da bu yıl 160 Türk firması yer alıyor
Dubai'de gerçekleştirilecek olan Gulfood etkinliği 18-22 Şubat tarihleri arasında düzenleniyor. Bu yıl temelinde inovasyonun olduğu etkinliğe 5 bin katılımcı ve 185 ülkeden ziyaretçi bekleniyor… Gulfood'a katılanlar arasında 160 Türk firması bulunuyor…
Dünyanın önemli gıda etkinlikleri arasında yer alan Gulfood, 18-22 Şubat tarihleri arasında 23. kez gerçekleştirilecek… Dubai'deki etkinliğin temelinde bu yıl inovasyon yer alıyor.
5 bin katılımcı ve 185 ülkeden ziyaretçinin beklendiği etkinliğe katılanlar arasında 160 Türk firması da bulunuyor...
Gulfood'da gıda sektörünün şu alanlarında ürünler sergilenecek:
İÇECEKLER - Alkolsüz içecekler, sıcak içecekler, sular ve taze içecekler
SÜT ÜRÜNLERİ - Sütler, yoğurtlar, tereyağlar ve peynirler
KATI YAĞLAR VE SIVI YAĞLAR - Zeytin, hindistancevizi, ayçiçeği ve diğer bitkisel yemeklik yağlar; saf yağ, vb.
SAĞLIK VE GÜZELLİK için KATKISIZ ÜRÜNLER - Organik, vegan (bitkisel süt ürünleri ikameleri), glutensiz, zenginleştirilmiş ve güçlendirilmiş gıdalar vb.
BAKLİYATLAR, HUBUBATLAR, TAHILLAR - Çok çeşitli tahıllar, fasulyeler, pirinçler, tahıllar vb.
ET VE KÜMES HAYVANLARI - Otla beslenen, mısırla beslenen, serbest gezen, vb.
LOKAL GIDA ÜRÜNLERİ - Niş ve özel üreticiler tarafından…