Güvenli seyahat için 7 öneri
Kış mevsiminin ardından gelen bahar, araçla gerçekleştirilen hafta sonu dinlenmelerinin ve şehir içi gezilerin sayısını artırdı. Bu seyahatler sırasında meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çeşitli önlemler almak gerekiyor.
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