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Güvenli seyahat için 7 öneri

Kış mevsiminin ardından gelen bahar, araçla gerçekleştirilen hafta sonu dinlenmelerinin ve şehir içi gezilerin sayısını artırdı. Bu seyahatler sırasında meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çeşitli önlemler almak gerekiyor.

Güvenli seyahat için 7 öneri
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