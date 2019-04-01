Hangi yemek, hangi tatlıyla tercih ediliyor?

01 Nisan 2019

Hangi yemek ile hangi tatlının birlikte tercih edildiğini araştıran Yemeksepeti, siparişler içinde “mükemmel ikililer” listesi hazırladı…

Waffle ve kumpir rekor kıran ikili oldu…

Liste, şöyle oluştu:

Waffle ve Kumpir, Sufle ve Pizza, Künefe ve Lahmacun, Sütlaç ve Döner, Profiterol ve Burger, Kadayıf ve Kebap, Kazandibi ve Çiğ köfte, Cheesecake ve Burger, Dondurma ve Burger, Trileçe ve Çiğköfte…