Hatıraların Kalyon'u…

19 Kasım 2018

"1970'ler, Kalyon Otel'in restoranında oturuyoruz" diye başlayan çok sohbet dinlemiş, özenmiştim… Çok şanslıydım ki bu konuşmalar, bir süre sonra benim kişisel tarihime de girecek, artık ben de "80'lerin ortalarıydı Çetin Altan'la Kalyon'un restoranında lüfer yiyoruz; anlatıyor, anlatıyor saatler nasıl geçiyor fark etmiyorum" ya da "90'ların başlarında Dünya Kitap'ın jüri toplantılarını akşamüzeri kurabiyeler, pastalar eşliğinde Kalyon'un terasında yapardık" şeklinde başlayan cümleler kurmaya başlayacaktım.

Yarım asrı aşkın…

Otelin sahibi Yılmaz Tecmen ve yöneticisi oğlu Cengiz Tecmen ile bir akşam yemeği için restorana buluşmaya giderken belleğimde böyle hatıralar uçuşuyordu. Sahil yolundan havalimanı yolculuklarımda önünden geçtiğim Kalyon'a neredeyse son 20 senedir bir fırsat yaratıp da uğrayamamıştım… Açıldığı ilk yıllarda, yarım asrı aşkın bir süre önce Sirkeci-Florya yolundaki ilk ve tek turistik tesis olan Kalyon'un lokantası, artık Falyanos by Kalyon ismiyle yoluna devam ediyordu. Doğan Hızlan, Kemal Özer, Refik Durbaş, Hilmi Yavuz, Abdi İpekçi, Nezih Demirkent'in de aralarında bulunduğu ünlü edebiyatçılar, işinsanları, basın dünyasından isimlerle uzun yıllar orada buluşmuş, sohbet etmiş veya karşılaşmıştık… Basın dünyası Cağaloğlu'ndayken sırf yemek yemek için öğlenleri, akşamüzerleri kaçamak yapılan bir yerdi Kalyon… Hava muhalefeti nedeniyle eve gidemediğim gecelerde orada kalırdım…

Anılarımızı köpürtüyoruz

Yılmaz Tecmen, idareyi oğullarına bırakmış… Yine de sık sık uğruyor Kalyon'a… Masada yan yana oturuyor, anılarımızı köpürtüyoruz… Ortak dostlarımız, biriktirdiğimiz hatıralar ve hikâyelerimiz çok… Lokantanın açılışından bu yana hizmet veren kardeş iki şeften (Veli ve Yusuf) Veli Dönmez hâlâ çalışıyor. Aynı zamanda lokantanın belleği konumunda, beni anımsıyor… Yirmi küsur yıl sonra bir kez daha lüferimi ve fırın sütlacımı onun servisiyle önümde buluyorum…

Yılmaz Tecmen, uzun yıllar Otelciler Birliği Başkanlığı yapmış, işine yüreğiyle bağlı. Eşi Doris, Urla'daki Nebioğlu Tatil Köyü'nün kurucusu Ziya Nebioğlu'nun kızı. İki oğulları bir kızları var. Otel, aile işletmesi hüviyetini hâlâ koruyor….

Şef, Murat Taşarer

Falyanos by Kalyon'un mutfak şefi Murat Taşarer'in hazırladığı meze çeşitleri ile başlıyoruz yemeğe. Mevsimselliğe özen gösterilerek hazırlanan menüde vişneli pazı sarma, manda kaymaklı kuru cacık, midyeli lahana sarma, pilaki gibi meze çeşitlerinin yanı sıra hardalotu, ebegümeci, kaleotu, deniz börülcesi, kayakoruğu gibi otlu mezeler de yer alıyor. Geleneksel balık çorbası, peynirli ızgara muska böreği, köz patlıcanlı yoğurt ve tahin soslu börek, ev yapımı somon lakerda Falyanos by Kalyon'un günlük balık çeşitleriyle birlikte lezzetleri arasında…

Keyifli sohbetimiz sonunda ayrılırken ortaokuldan bu yana otelcilik dünyasının içinde olan Kalyon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Tecmen, otelin alışverişini sebze ve balık hallerinden hâlâ kendi yapıyor. Tecmen beni uğurlarken "Uzun yıllar boyunca basın ve iş dünyasının önde gelen isimlerini zevkle ağırladık; misafirlerimiz de bizler de güzel anılar biriktirdik. Eskiden de olduğu gibi kalite, lezzet ve mükemmel hizmet sunmak felsefemiz olmaya devam ediyor. Bu felsefeye uygun olarak yenilenen menümüz sayısız denemeler sonucunda oluşturuldu ve çalışmalar işine tutkuyla bağlı bir ekip tarafından gerçekleştirildi" diyor.