Hayvan dostları için konaklama fırsatları

30 Temmuz 2018

FARUK ŞÜYÜN

Hayvan dostları için imkânlar, her geçen gün artıyor… İşte onlardan ikisi:

Sokak hayvanları için farkındalığı artırmak, Hayvan Tedavi Merkezi’nin iyileştirilmesi ve yeni muayene/operasyon binası için Ayvalık’ta bu yıl ilk kez Sokak Hayvanları Festivali gerçekleştiriliyor.

Murat Reis Ayvalık, Sarımsaklı kapalı pazar alanında 3-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak festivalin destekçilerinden biri olarak yer alıyor.Patifest 2018 Ayvalık Sokak Hayvanları Festivali’nde seminerler, sürpriz konserlerin yanı sıra, sokak hayvanları konulu resim sergisi ve pet video yarışması da yer alıyor.

Hayvan dostu otellerden biri olan Murat Reis Ayvalık, evcil hayvanıyla gelen misafirlerini, özel olarak ayrılmış bungalovlarda ağırlıyor. Misafirler evcil hayvanları ile restoran kısmında kendileri için ayrılmış özel bölümde yemeklerini yiyebilmelerinin yanı sıra denize de girebiliyorlar.

Otel, Patifest Sokak Hayvanları Festivali’ne katılacak olan hayvan severlerin konaklamasında yüzde 40’a varan indirimlerin yanı sıra evcil hayvanı ile konaklamak isteyenlerin evcil hayvanı için de yüzde 30 indirim uyguluyor.

Köpek oteli

Tatilini şehir dışında geçirecek birçok kişi, ulaşım ve konaklama sorunları nedeniyle, yanlarına alamadıkları evcil hayvanlarını emanet edebilecekleri güvenli bir yer arayışında. Bu amaçla kurulan Fizyopet, standart bir pet otelinden daha fazlasını sunmayı hedefliyor.

İstanbul şehir merkezine 8 km uzaklıkta olan otel, Beykoz Çavuşbaşı ormanı içindeki 4 dönümlük arazisinde konaklama hizmeti veriyor. Otelde düzenli veteriner hekim gözetimi, kafessiz odalar, aktivite ve 2 büyük yüzme havuzunda yüzme egzersizi yapma imkânları bulunuyor…

