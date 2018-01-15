Hayvanat Bahçesi ve ETİ Sualtı Dünyası'nda…

15 Ocak 2018

Çocukluğumda Gülhane Parkı'ndaki hayvanat bahçesine pek sık giderdik… Oradaki hayvanların içler acısı halini fark etmeye başladığımda Park'a gitmeye devam ettik, ama hayvanat bahçesine bakmadan, karşı kaldırımdan yürümeyi tercih eder olduk… Daha iyi haldeki Ankara ve İzmir'deki hayvanat bahçelerini keşfettiğimde de duygularım pek değişmedi…

Yurtdışına yolcuklarım başladığımda bulunduğum kentte hayvanat bahçesi varsa muhakkak ziyaret ettim… Oradaki şartlar, hayvanlar için çok daha iyiydi… Hiç olmazsa geniş alanlarda dolaşabiliyorlar, telörgülere hapsolmuyorlardı…

Eskişehir'de hava kısa bir süre için izin verince Büyükşehir Belediyesi'nin hayvanat bahçesini dolaşmak istedim… 58 bin metrekare hayvan yaşam alanı, 27 bin metrekare Japon Bahçesi ve Sualtı Dünyası ile gerçekten gözalıcıydı…

Hayvanlar doğadan alınmıyor

Bize eşlik eden mihmandarımız, kızıl geyikler hariç hiçbir hayvanın vahşi doğadan alınmadığının altını çizdi… Hayvanat bahçeleri koşullarında doğmuşlardı… Kızıl geyiklerin yavruları da yetişkin hale geldiklerinde doğaya salınıyordu… Hayvanların ulaşımları, yaşam koşulları uluslararası kuruluşlar tarafından çok sıkı denetleniyordu… Hayvanat Bahçesi'nde yarısı sualtı dünyasından olmak üzere 250'nin üstünde hayvan türünden 1700'e yakın canlı bulunuyordu…

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde geçtiğimiz yıl, 15 değişik türde hayvanın, toplam 70 yavrusu dünyaya merhaba demişti. Veteriner hekim, biyolog, ziraat mühendisi, orman mühendisi, su ürünleri mühendisi dalgıç, tekniker ve hayvan bakıcısından oluşan 60 kişilik bir kadronun hizmet verdiği hayvanlar, mevsimlere göre hazırlanan özel diyetlerle besleniyorlardı.

Sualtı Dünyası

Hayvanat Bahçesi turunu, aynı alandaki ETİ Sualtı Dünyası'nı dolaşarak bitirdim… Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ETİ'nin desteği ile hayata geçirilen bu projede 2 bin 400 metrekare kapalı alan içerisinde 30'dan fazla tematik akvaryumun yanı sıra 19 metrelik akvaryum tüneli, zehirli ve tropik amfibik türlerin sergilendiği 6 adet teraryum da yer alıyordu.

Kuzey Ege, Atlas Okyanusu, Kızıldeniz, Güney Amerika gölleri, Amazon Nehri gibi dünyanın farklı coğrafyalarından özel olarak getirilen balık türlerinin bulunduğu sualtı dünyasını aynı anda 400 kişi gezebiliyordu…

Tesis dahiline ayrıca kabuk müzesi, hediyelik eşya, fotoğraf çekim noktası ve bugünlerde restorasyonda olan bir kafeterya da bulunuyordu…