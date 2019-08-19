“Hayvanlar Hakkında Bir Konser”
Sanatatak, B-Inspired serisinin ikinci konseri için bu kez ilhamını 16. İstanbul Bienali’nden alıyor; 25 Eylül Çarşamba günü “Hayvanlar Hakkında Bir Konser” Babylon sahnesine konuk oluyor.
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