"Hedef, Bodrum'u uluslararası destinasyona dönüştürmek"

09 Temmuz 2018

Bodrum Müzik Festivali bu yıl, 4 - 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Doğuş Grubu kurucu destekçiliğinin yanı sıra DenizBank'ın destekleriyle Turkcell'in ana sahne sponsorluğu, Audi ve D-Marin katkılarıyla düzenlenen festival, 14. kez Türkiye ve dünyadan pek çok sanatçıyı ağırlayacak.

Bodrum Müzik Festivali beş gün boyunca, Fazıl Say, Gülsin Onay, Murat Karahan, Christina Pluhar, Lauren Fagan, Alina Pogostkina, Víkingur Ólafsson ve Avi Avital gibi yıldızların yanı sıra, Sevil Ulucan, Hillel Zori, İbrahim Yazıcı, Erman Türkili, Çağ Erçağ, Gülru Ensari, Dorukhan Doruk, Camille Thomas ve Veriko Çumburidze gibi virtüözleri de müzikseverlerle buluşturacak. Festival ayrıca L'Arpeggiata & Christiana Pluhar, Olten Quartet ve Ludwig Orkestra gibi topluluklara da ev sahipliği yapacak. Etkinlikte bugüne kadar 4 bini aşkın müzisyen 121 konserde 200 binden fazla müzikseverle buluştu. Türkiye'de bugüne kadar açık havada kurulmuş ikinci en büyük sahneye sahip festivalde yaklaşık 600 kişi görev alıyor. Etkinlik programının ayrıntıları https://www.dunya.com/ehlikeyf/bodrum-muzik-festivali-14-yasinda-haberi-419482 adresinde...

Doğuş Grubu CEO'su Hüsnü Akhan

Festival tanıtımı için düzenlenen toplantıda festivalin küresel bir organizasyon olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Doğuş Grubu CEO'su Hüsnü Akhan, "sosyal sorumluluk projelerinde toplumun kültürel gelişimini göz önünde bulunduruyor ve kültür-sanat alanında pek çok yatırım gerçekleştiriyoruz. Bodrum Müzik Festivali de bu çalışmalarımızın en önemlileri arasında yer alıyor. 14 yıl önce Turgutreis D-Marin'de bir klasik müzik festivali olarak yola çıkmıştık. Bugün bu oluşumun uluslararası boyutlarda ve bütün Bodrum Yarımadası'na yayılan bir organizasyona dönüştüğünü görmek bizlere mutluluk ve daha iyisini yapmak için şevk veriyor" dedi.

Bodrum Müzik Festivali'nin 14 yıldır farklı disiplinlerden pek çok deneyimi takipçilerine sunarak Bodrum'a önemli bir katma değer sağlayacak boyuta geldiğine işaret eden Akhan, hedeflerinin Bodrum'u dünya müzik arenasında önemli bir destinasyon haline getirmek olduğunu söyledi. Akhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Montreal, Montrö, Salzburg, San Remo ve New Orleans gibi dünya üzerinde müzikle anılan önemli marka şehirler var. Biz de, Bodrum'un kaliteli müzikle anılan, tüm dünyadan sanatçıları ve dinleyicileri ağırlayan bir marka şehir olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz."

Bodrum Müzik Festivali'nde bu yıl ‘Genç Yeteneklerin Keşif' yılı olacağını belirten Akhan "Geleceğin önemli sanatçıları arasına girecek genç Türk müzisyenlerini birlikte keşfedeceğiz. Ümit ediyorum ki, bu festival aynı zamanda genç sanatçılarımızın yıldızının parladığı ve dünyanın diğer festival organizasyoncuları tarafından da keşfedildiği bir organizasyon olacak. Doğuş Grubu olarak 14 yıldır yatırım yaptığımız bu kıymetli festivalden elde ettiğimiz gelirin tamamını desteğe ihtiyacı olan toplum kuruluşlarına bağışlıyoruz. Bodrum Müzik Festivali'nin bilet gelirlerinin tamamı bu yıl da Tohum Otizm Vakfı ve Bodrum Sağlık Vakfı'na bağışlanacak. Festival dahilinde Gülsin Onay'ın vereceği konserin bilet gelirleri de Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'ne aktarılacak" şeklinde konuştu.

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO'su Hakan Ateş

Toplantıda konuşan festivalin sponsorlarından DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO'su Hakan Ateş, dünya turizminin hali hazırda çekim noktası olan Bodrum'da kültür ve sanat alanında böyle bir organizasyonun düzenlenmesinin, ülkemizin tanıtımı ve marka değerine ciddi bir katkı sağladığına işaret etti. Ateş, şöyle devam etti:

"Biz de kurulduğumuz günden beri kültür-sanata yatırımı ülkemizin geleceğine yatırım olarak değerlendiriyoruz. Bu aktivitelerin genç kuşak tarafından erişilebilirliğine özellikle önem veren bir kurum olarak, festivalin bu yıl ‘genç yeteneklerin keşfi' teması ile hayata geçirilmesi bizim içim ayrıca mutluluk verici. İçinde yaşadığımız coğrafyanın kültür zenginliklerine el birliğiyle destek sunduğumuz takdirde, gelecek kuşaklara kıymetli, anlamlı bir miras bırakabileceğiz. Organizasyonun hayata geçmesinde emeği bulunan herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu

Festivalin sahne sponsorluğunu üstlenen Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu ise şunları söyledi:

"Dünyanın ilk dijital operatörü olarak müşterilerimizin hayatında, günün bin 440 dakikasına değer katan servisler geliştirmek için çalışıyoruz. BiP, fizy, Dergilik, lifebox, Hesabım, Paycell başta olmak üzere farklı alanlarda son kullanıcılar ve işletmeler için geliştirdiğimiz onların hayatlarını kolaylaştıran, daha eğlenceli hale getiren, işlerini daha verimli yapabilmelerini sağlayan uygulamalarımız var. Bu alanda büyük önem verdiğimiz ana servislerimizden bir tanesi de dijital müzik uygulamamız fizy. Türkiye'nin en güçlü müzik platformu Fizy ile verdiğimiz hizmet bugün Türkiye'de büyük beğeni görüyor. Türkiye'deki kullanım rakamlarına baktığımızda da küresel rakiplerimizin önünde oldukça iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim. Bir yandan dijital müzik tarafında böylesine güçlü bir uygulama sunarken, öte yandan da prestijli müzik etkinliklerine destek veriyoruz. 14 yıldır ülkemizin ve dünyanın seçkin orkestra, topluluk ve solistlerini Bodrum'da bir araya getiren böylesine değerli bir organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür ediyoruz."