Hedef, yüksek katma değerli gastronomi turizmi

04 Şubat 2019

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), bu yıl ikinci kez düzenleyeceği Global GastroEkonomi Zirvesi'nde tüm dünyadan sektör profesyonellerini, gastronomi meraklılarını ve alanında çığır açan isimlerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Gastronomi Ekonomisi, Gastro Diplomasi, Gastronomi Turizmi ve Sosyal Gastronomi gibi konular, 12 Mart'ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda, alanında uzman isimlerle masaya yatırılacak. Türkiye'nin sahip olduğu tarihsel birikimin ve günümüz kültürünün harmanlanmasının bir sonucu olan mutfağın tüm dünyaya açılması için ‘gastronomi turizmi' konusundaki potansiyele odaklanılacak.

Ülkemizin marka değerini artırmak için

‘Gastro Diplomasi'nin ülkemize sağlayacağı ekonomik katma değeri ortaya çıkarmak için için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden TURYİD Başkanı Kaya Demirer, "Türkiye'deki restaurant ve şeflerin dünya standartlarındaki yetkinliklerini biliyor ve gelişimleri için destekliyoruz. Restaurant ihracatı ve Turquality ile sahip olunan potansiyelin yurt dışında da ülkemizin marka değerini artıracağına inanıyoruz. Tüm bu başlıkların sağlam temeller üzerinde yükselmesi; sektörümüz ve ülkemiz için fayda sağlayabilmesi adına bu yıl ikinci kez düzenleyeceğimiz Global GastroEkonomi Zirvesi'nde dünyaca ünlü pek çok ismi ağırlayacak; onların bilgi ve birikimlerinden faydalanırken biz de ülkemizin sahip olduğu değerleri onlarla buluşturma imkânı bulacağız" diyor.