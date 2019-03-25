Heritage İstanbul için geri sayım başladı

25 Mart 2019

Heritage İstanbul 2019 hazırlıkları sürüyor. TG Expo’nun organizatörlüğünde bu yıl 4. kez kapılarını ziyaretçilerine açacak olan Heritage İstanbul, Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, 11 - 13 Nisan tarihlerinde, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Kültür mirası alanında ülkemizin 2023 hedefleri arasında, 200 yeni müze açılması ve bine yakın restorasyon çalışması planlanıyor. Ülkemizin tarihi, sanatsal ve kültürel mirasını, gelecek nesillere taşımak amacıyla yapılan, sektöre iletişim ve networking sağlamayı hedefleyen, üç gün sürecek olan Heritage İstanbul, fuara eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliklerde konuşmacıları ağırlayacak. Arkeolog, restoratör, konservatör, mimar ve müzeciler; kültür endüstrisine katkılarını hikâyeleriyle ziyaretçilerle paylaşacaklar.

Göbeklitepe paneli

İnsanlık tarihini değiştiren, bu zamana kadar bilinen en eski yapıt ve tapınaktan 7.500 yıl daha eski olan Göbeklitepe, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan panelde konuşulacak. Konferansta, Göbeklitepe’nin dünyada cazibe merkezi olması yolundaki hikâyesi anlatılacak. Ayrıca Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’dan gelecek kültür elçileri ve yetkilileriyle Türk Dünyası Kültürel Mirası tartışılacak.

Heritage İstanbul ana konuşmacıları arasında tarihçi-yazar İlber Ortaylı, ICOM Mısır Başkan Yardımcısı Mohamed Abd El-Maguid, Tamschick Media+Space GmbH CEO’su Marc Tamschick, Tate Museum Dijital İçerikler Direktörü Hilary Knight, Haus der Kunst Müzesi Sanatçılar Kurumu Başkanı Berkan Karpat, Expona, Museum Exhibition Network Kurucu CEO Dr. Alex Susanna gibi isimler yer alıyor.