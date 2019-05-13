Hurma ve kayısı alırken aman dikkat!

13 Mayıs 2019

Ramazan ayıyla birlikte hurma ve kuru meyve satışları da hızlandı. Hurma, kuru kayısı ve diğer tüm kuru meyveler, Ramazan ayında özel bir yere sahip ve sindirim sistemimizin de en yakın dostu.

Uzmanlar, kurutulmuş meyvelerin, içerdikleri lif zenginliğiyle mide, bağırsak kanserlerinden koruduğunu ve kabızlığı önlediğini söylüyor. Peki, sağlığımız için bu kadarı gerçekten yeterli mi? Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, açıkta satılan kuru kayısı, kuru erik, hurma, gün kurusu ve kırmızı meyveleri satın alan tüketicileri, karşılaşabilecekleri riskler konusunda uyardı.

Küf riski

Saner, faydaları saymakla bitmeyen kuru meyvelerin paketli tercih edilmesini önererek şunları söyledi:

“Son kullanma tarihini, kimin tarafından üretildiğini bildiğiniz, el değmeden size ulaştığına emin olduğunuz, güvendiğiniz ürünlere yönelin. En zararlı küf toksini Dünya Sağlık Örgütü'nce bir numaralı kanserojen madde olarak nitelendirilen aflatoksin maddesidir. Aflatoksin riskinin en yoğun olduğu gıdalar arasında en başlarda açıkta satılan ve uygun şartlarda muhafaza edilmeyen kuru meyveler geliyor.”

Peki geldiği yer?!

Saner, önemli ve dikkat edilmesi gereken hususun; gıdanın üretilmesi-tüketilmesi sürecindeki her aşamasında bilinçle üretilmiş, paketlenmiş, menşei belli ve kontrol altında olan işletmelerde üretilmiş olan gıdaları tüketmek olduğunu kaydetti. Saner, şöyle konuştu:

“Gıda güvenliğini bir zincire benzetiyoruz. Zinciri çektiğinde en zayıf halkasından kopar. Her halkanın güçlü olması gerekiyor. Gıdanızı aldığınız işletme temiz gibi görünebilir hatta temiz de olabilir; peki, bu gıdaların nasıl bir ortamda üretildiğini, depolandığını ve nereden geldiğini biliyor musunuz? Muhafaza edildiği, bekletildiği alanlarda böcek, fare, kir, toz, pas, egzoz dumanına maruz kaldı mı; çıplak ellerden mikroplar geçti mi; bundan emin misiniz? İşte bunu denetleyebilmenin en iyi yolu ambalajlı ürünleri tercih etmektir.”