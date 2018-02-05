IBATECH, 12 Nisan'da yarışmalarla başlıyor

05 Şubat 2018

Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma ve Çikolata Teknolojileri Fuarı IBATECH İstanbul, 12-15 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi CNR Expo'da 5 salonda, 50 bin metrekarelik alanda 12. Kez kapılarını açacak. Fuar, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu TAŞPAKON'un, Türkiye'deki 7 bölge federasyonu ve 60 vilayet derneği desteği ile gerçekleştiriliyor…

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından iki yılda bir düzenlenen IBATECH İstanbul'a EKMADER (Ekmek ve Unlu Mamüller Makinaları Sanayicileri Derneği), GIDABİL (Gıda Bileşenleri ve Geliştiricileri Derneği), KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) de destek veriyor…

Aşçılık yarışması

IBATECH İstanbul, "Taşpakon Türkiye Kupası"nın ilk finaline de ev sahipliği yapacak. Fuarın ilk 3 günü sürecek etkinlikte aşçılık ve pastacılık eğitimi veren lise, meslek yüksekokulu ve üniversitelerin her gün farklı kural ve konseptlerde yarışan takımlarından birinci olan okula, Taşpakon Türkiye Kupası verilecek. Fuarın son gününde ise canlı ekmek pişirimleri ve ekmek sunumlarından oluşan "La Lorraine Türkiye Şampiyon Ekmekçi" yarışması düzenlenecek.

2016 yılında 114 ülkenin profesyonellerini ağırlayan IBATECH'teki işbirliğinin 21-24 Eylül 2019 tarihlerinde Stuttgart şehrinde organize edilecek Avrupa'nın 2. büyük Fırıncılık ve Şekerleme Fuarı SÜDBACK'da da sürmesi hedefleniyor…