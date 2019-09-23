“İçimdeki Çocuk” Abdülmecid Efendi Köşkü’nde…
Abdülmecid Efendi Köşkü, 16. İstanbul Bienali süresince Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç koleksiyonundan eserler ile “İçimdeki Çocuk” sergisine ev sahipliği yapıyor.
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