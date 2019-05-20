İdil Biret, Çarşamba günü Boğaziçi’nde…
Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin (AIMA) Festival Orkestrası Konseri, 22 Mayıs Çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da gerçekleştirilecek. Konserde piyanist İdil Biret ve genç kemancı İlke Işı Tuncer sahne alacak.
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