İdil Biret'in 70. sanat yılı

22 Ocak 2018

Dünyaca ünlü piyano sanatçımız İdil Biret'in Paris'te ilk konserini verişinin 70'inci yıldönümü, şef Ender Sakpınar yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Eskişehir'de bir konserle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, İdil Biret'in 70 yıllık sanat hayatını kutlayarak bir plaket takdim ederek şunları söyledi:

"İdil Biret'in piyanonun tuşları üzerinde uçuşan parmakları Rahmaninof'un güzel melodilerini orkestramızla beraber sardı sarmaladı. Ne mutlu bize ki dünyaca ünlü bir sanatçının 70'inci sanat yıldönümünün onur konserini Eskişehir'de yaşıyoruz."

"Eskişehirliler şanslı"

Eskişehir'i her geldiğinde daha da beğendiğini ifade eden İdil Biret, Eskişehirlilerin böyle bir orkestraya sahip olduğu için çok şanslı olduğunu vurguladı.

Biret'in konseri için Eskişehir'e gelerek Dünya Sahnelerinde Bir Türk Piyanist'i kitabının Rusça ilk baskısını Biret'e hediye eden pedagog, piyanist Amine Aygistova Rusya'da Mustafa Kemal Atatürk ve Nâzım Hikmet'ten sonra akla gelen ilk Türk ismin İdil Biret olduğunu söyledi…