İftar ve sahur yemeklerinde neler tercih ediliyor?
Ramazan ayının ilk 20 gününde verilen siparişlere göre iftar menüleri mercimek çorbası, kuru fasulye, tavuklu pilav, çoban salatası ve güllaç; sahur menüleri kumru sandviç, Ayvalık tostu, kahvaltı tabağı, kıymalı börek ve güllaçtan oluşuyor.
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