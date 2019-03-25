İGA, özel yolcu programını hizmete aldı

25 Mart 2019

İstanbul Havalimanı’nda İGA, yolcularına ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi sunmak için yeni bir üyelik programını hayata geçirdi. Çocuklu aileler, iş insanları, tatile çıkan yolcular gibi grupları hedefleyen İGA, İGA PASS üyelik programı ile 4 farklı hizmet sunmayı amaçlıyor. Üyelik programında Lounge, Buggy (Mini golf aracı), Fast-Track (Hızlı Geçiş), Öncelikli Check-in, Otopark, Vale ve Şehir İçi Transfer hizmetleri bulunuyor.

İGA Lounge

Programın hizmet ayrıcalıklarından biri de İGA Lounge olacak. Havalimanında uçuşunu bekleyen yolcular için 4 bin 420 metrekare büyüklüğünde ve 584 kişilik oturma kapasitesine sahip İGA Lounge, 24 saat boyunca hizmet verecek. İGA Lounge’ta misafirler, tam donanımlı bilgisayarlar eşliğinde çalışma fırsatı yakalarken, 2 adet akıllı tahtası olan toplantı odası ve 4 adet sessiz odanın kullanıma hazır olduğu bu alan, işle ilgili ihtiyaçlara yönelik olacak.

Üyelik programında çocuklu aileler de düşünülmüş. Lounge alanında ebeveynler uçuşu beklerken çocuklar da oyun oynayabilecek ve çizgi film izleyebilecek. Yeme-içme alanında bulunan ekranlardan aileler oyun odasındaki çocuklarını takip edebilecek. Çocuk tuvaleti, bebek bakım odası ve emzirme odası da yine yer olan kolaylıklar arasında.

Yolcular, İGA Lounge alanında bulunan ekranlardan Duty Free’ye gitmeden almak istedikleri ürünlerin ön siparişini verip, ekranda belirtilen en yakın Duty Free alanına giderek siparişi verilen ürünü satın alabilecek.

Buggy ile uçak kapısına…

İGA PASS hizmetleri arasında bulunan Buggy (Mini golf arabası), İstanbul Havalimanı’nın 3 noktasında pasaport kontrolünden sonra hazır bekleyecek ve yolcuları biniş kapısına kadar götürecek.

Kişiye özel hizmet veren asistan

Yolcular, Meet & Greet hizmeti ile havalimanı kapısından uçağa kadar asistan eşliğinde hizmet alabilecek. Bu hizmet ile İGA PASS kullanıcıları, özel asistan tarafından karşılanma, Fast & Track ve öncelikli check-in sisteminden yararlanma, İGA Lounge kullanımı ve Buggy hizmeti gibi çeşitli ayrıcalıklardan faydalanabilecek.

Meet & Greet VIP hizmetinde ayrıca VIP Apron transferi de yer alıyor.

Kadri Samsunlu

İstanbul Havalimanı’nın İGA PASS, hakkında bilgi veren İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu; “Seyahatinizin En Keyifli Zamanı” mottosuyla İGA PASS üyelik programının hayata geçirildiğini belirtti. Samsunlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu özel yolcu programımız; yeni nesil seyahat anlayışına hizmet edecek. Hava yolculuğunu bir noktadan diğerine ulaşmak için harcanan zaman olarak değil, keyif veren, rahatlatıcı, eğlendirici bir deneyime dönüştürecek İGA PASS’in havalimanımıza, İstanbul’umuza ve tüm misafirlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”