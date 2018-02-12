İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı organik ürünler bir arada

12 Şubat 2018

BioFach Organik Ürünler Fuarı'nda Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu Türkiye'de Organik Sektöründe Koordinatör Birlik olan Ege İhracatçı Birlikleri üstleniyor. Fuarda Milli Katılım Organizasyonu ile 24 Türk firması yer alacak.

Türkiye'nin 1998 yılından beri BioFach Organik Ürünler Fuarı'nda yerini aldığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, 2018 yılında 37 firma ile en yüksek katılımın gerçekleştirileceğini, bunun da Türkiye'deki organik sektörünün gelişimini göstermesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Ege Bölgesi yüzde 74

Dünya genelinde sağlıklı gıdalar tüketme isteğinin artan bir trende sahip olduğuna işaret eden Tarakçıoğlu, "Organik ürünlere olan ilgi her geçen gün artıyor. Ege Bölgesi organik sektöründe hem üretimde hem de ihracatta lider konumda. Türkiye'nin organik ürün ihracatının yüzde 74'ünü Ege İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçılar gerçekleştiriyor. Türkiye'nin organik ürünler ihracatı 500 milyon dolar seviyesinde. 2023 yılı için ise 2.5 milyar dolar ihracat hedefimiz var. BioFach Fuarı bu hedefe ulaşmak için itici güç görevi görüyor" diye konuştu.

Organik gıda pazarı 80 milyar

Organik tarımın özellikle son 10 yılda dünya çapında gösterdiğini anlatan Tarakçıoğlu şöyle devam etti:

"Hızlı gelişme sonucunda yaklaşık 120 ülkede organik tarım yapılıyor ve tarımsal alan ve üretim birimlerindeki oranı gittikçe artıyor. Dünya çapındaki toplam organik ürün pazarı değeri 80 milyar doları geçmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri bu pazardaki en büyük tüketici iken BioFach Fuarı'nın düzenlendiği Almanya ise ABD'den sonra en büyük ikinci ülke olarak dünyanın her yerinden organik ürün ithalatı gerçekleştiriyor."

Kayısıdan konserveye

BioFach Organik Ürünler Fuarı'nda Türk firmalar başta organik kuru kayısı, çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir gibi organik kuru meyvelerimiz olmak üzere, kuru bakliyat, fındık, fıstık, badem, zeytin ve zeytinyağı, kuru domates ve domates konsantresi, konserve ve salamura meyve ve sebzeler, yağlı tohumlar, hububat, meyve suyu ve konsantresi, yarı kuru sebzeler, dondurulmuş sebze ve meyveler, un gibi belli başlı gıda ürünlerini Almanya ve dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların beğenisine sunacak.

Çarşamba günü başlıyor

14-17 Şubat tarihleri arasında 29. kez düzenlenecek olan BioFach Organik Ürünler Fuarı'na Ege İhracatçı Birlikleri Milli Katılım Organizasyonu ile katılacak Türk firmaları şunlar olacak:

"Armada Gıda Ticaret Sanayi A. Ş., Bionas Tarım Ltd. Şti., Biyosam Organik Tarım Nakliye Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Defne Dış Ticaret Ve Tarım Ürünleri A. Ş., Dervişoğlu Tarım Ürünleri Tic. ve San Ltd. Şti, Duru Bulgur Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş., Ertürk Üzüm ve Tarım Ürünleri İşletmeleri İth. İhr. Tic. San. A.Ş., Farmeks Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Gabay Dış Ticaret ve Gıda Sanayi A. Ş., Göçmez A. Y., Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat ve İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş., Hattı Gıda A.Ş., Interorganic Gıda Sanayi ve Tic. A. Ş., Işık Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş., K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A. Ş., Karahan Değirmencilik Tuncaylar Un ve Yem Fab. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti., Namsal Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş., Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Pagmat Pamuk Tekstil Gıda San. ve Tic. A. Ş., Saneks Kuru İncir İşleme ve Tic. A. Ş., Sda Gıda Tarım Ltd. Şti., Tiryaki Agro Gıda San ve Tic. A, Ş., Tunay Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş., Yeditepe Organik Tarım Gıda Teks. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti."