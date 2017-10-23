23 Ekim 2017

Türkiye İş Bankası, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü reklam faaliyetlerini ilgi çekici bir seçkiyle Eminönü'ndeki tarihi müze binasında sergiliyor. "İş Bankası İftiharla Sunar" başlıklı sergi, izleyicileri, 93 yıllık bir markanın reklam yolculuğuna davet ediyor.

Sergi, Cumhuriyet'in ekonomik kalkınma stratejisinin en büyük adımlarından biri olarak kurulan, sanayileşme hareketini başlatanlar, ekonomik atılımları finanse edenler, ulusal tasarrufları harekete geçirenler arasında önemli görevler üstlenen İş Bankası'nın, yıllar içinde reklamlar aracılığı ile topluma verdiği mesajları bir araya getiriyor.

1924 yılında başlayan ve sonraki yıllarda çeşitlenip gelişerek taşıdığı mesajlarla yaratıcılığı buluşturan İş Bankası reklamları, bankanın ve reklamcılığın erken dönemini belgeliyor. İlk çeyrek yüzyılda kullanılan teknikler ve ilk kuşak reklamcıların çalışmalarından 30'lu yılların alternatif reklam mecrası yaratma çabalarına ve Atatürk'ün canlandırıldığı reklam filmlerine kadar bankanın yaklaşık bir asırlık reklam faaliyetlerine dair izler, ilk kez bu sergi ile meraklılarıyla buluşuyor.

Önemli bir kaynak

"İş Bankası İftiharla Sunar" sergisi, ziyaretçilere, aynı zamanda interaktif bir bilgilenme deneyimi de sunuyor. Tek tek ve toplu gösterimlerde 450 reklam filmi, 400'e yakın basılı iş ve 60 kadar özgün nesnenin izlenebildiği sergide, yıllar içinde geliştirilen mecralar, sektörün duayenleriyle ilgili ayrıntılar ve teknoloji kullanımının farklı dönemlerine ışık tutan uygulamalar da yer alıyor. İş Bankası reklamlarında rol alan, tanıtım çalışmaları vesilesiyle bir şekilde banka ile yolu kesişen iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda tanınmış ismin olduğu reklam filmleri ve tanıtım programları da sergide görülebiliyor.

Müze, 10 yaşında

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Senar Akkuş, serginin açılışında yaptığı konuşmada İş Bankası'nın ülkemizin en değerli markalarından biri haline gelmesinde bir asra yakın dönemde yapılan iletişim çalışmalarının ve reklamların kayda değer bir rol oynadığını söyledi. Akkuş, "Bu yıl açılışının 10. yılını kutladığımız müzemizde bankacılık faaliyetleri ile ilgili arşivin yanı sıra bu iletişim ve reklam çalışmaları hakkında pek çok belge, nesne, ses ve görüntü kaydı ile film bulunuyordu. Bu zengin koleksiyonun bir sergi kapsamında ele alınmasının aynı zamanda ülkemizde reklamcılık sektörünün gelişimine de ışık tutacağını düşündük. Sergimizin ilgi ve beğeniyle karşılanacağını umut ediyoruz." diye konuştu.

Sergide, 1920'li yıllardan bu yana reklam profesyonellerinin kullandığı malzemelerden Cem Yılmaz'ın rol aldığı "Servet Bey" reklamlarının dekor, kostüm ve kamera arkası görüntülerine uzanan bir seçki yer alıyor. Sergi, 25 Mart 2018 tarihine kadar pazartesi hariç her gün, Eminönü'ndeki İş Bankası Müzesi'nin giriş katında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.