09 Ekim 2017

2000 yılından bu yana dünyaca ünlü sanatçıların konser ve performanslarına ev sahipliği yapan, şimdiye kadar yüz binlerce sanatseveri ağırlayan İş Sanat, kapılarını 3 Kasım'da açıyor. Mayıs 2018'e kadar sürecek 18. sezonda sanatseverleri, klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk etkinliklerine uzanan renkli bir program bekliyor.

İş Sanat'ın Sanat Yönetmeni Filiz Ova, "Planlarken dahi heyecan duyduğumuz bir program hazırladık. Sanat dünyasının yakından takip ettiği isimleri özel projeleriyle sahnemizde ağırlayacağız. Sanatseverlerin ve izleyicilerimizin ilgisi ile yine çok keyifli bir sezon olacağına inanıyoruz" diyor.

Etkinliklerden seçmeler

18. sezon, 3 Kasım'da, Eivind Gullberg Jensen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile açılacak. Soprano Mari Eriksmoen ile birlikte İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar serisindeki genç sanatçılar Umut Sağlam (çello) ve Yiğit Karataş (keman) açılış konserinin solistleri olacak.

Biletler 12 Ekim'de satışta

Klasik müzik ve caz konserleri ile dünya müziği ve dans gösterilerinden seçili konserlerin biletleri, 12 Ekim Pazartesi günü satışa sunulacak. Ayrıca kasım ayı etkinliklerinin biletleri de aynı günden itibaren satın alınabilecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yerli projeler, dünya müziği konserleri ve çocuk etkinliklerinin biletleri aylık olarak satılacak. İş Sanat'ta etkinlikler yine 20.30'da başlayacak, çocuk etkinliklerinin saati ise 15.00 olacak.

Dünyanın dört bir yanından

20. yüzyılın ikinci yarısının en büyük kemancılarından biri olarak kabul edilen Grammy ödüllü sanatçı Pinchas Zukerman, Avrupa'nın en köklü oda topluluklarından biri olan Camerata Salzburg eşliğinde 7 Aralık, Perşembe akşamı İş Sanat sahnesine konuk olacak.

Maestro John Rigby yönetimindeki Johann Strauss Orkestrası, İngiliz tenor Nicky Spence ve soprano Corinne Cowling eşliğinde 2018 yılbaşı özel programıyla dinleyicilere bir Viyana gecesi yaşatacak. Tarih, 4 Ocak, Perşembe.

İş Sanat, 9 Ocak, Salı akşamı solisti Zürih Oda Orkestrası eşliğinde bir araya getirecek. Günümüzün en önemli akordeon sanatçılarından Richard Galliano ve iki Echo Klassik ödüllü Alman keman sanatçısı Arabella Steinbacher birlikte konsere imza atacaklar.

Kuşağının dikkat çeken piyanistlerinden Lars Vogt, 2015 yılında müzik direktörlüğü görevini üstlendiği ve The Guardian'ın ‘Britanya'nın en iyi oda orkestrası' dediği Royal Northern Symphony ile 27 Nisan, Cuma akşamı ilk kez İş Sanat sahnesinde olacak.

Piyano repertuvarına getirdiği yorumların yanı sıra doğaçlama yeteneğiyle de adından söz ettiren, iki Echo Klassik ödüllü Gabriela Montero, Birleşik Krallık'ın önde gelen yaylı orkestralarından Scottish Ensemble eşliğinde 15 Mayıs, Salı akşamı sahne alacak.

Caz tutkunlarına

İş Sanat, caz sahnesinin önemli isimlerini ağırlamaya devam edecek.

Diskografisine sığdırdığı 10 albüm ile platin satış rakamlarına ulaşan, Grammy ödüllü İsveçli besteci ve şarkıcı Lisa Ekdahl, 23 Kasım, Perşembe akşamı İstanbullu hayranları ile buluşacak.

Hailey Tuck, 15 Şubat, Perşembe akşamı ilk kez İstanbul'da olacak. Konserde sanatçıya caz müzik dünyasının güçlü isimleri Eric Harland (davul), Joe Sanders (bas) ve Rick Simpson (piyano) eşlik edecek.

Ege ve Akdeniz'den

İş Sanat, Ege ve Akdeniz kıyılarının kadın seslerini de konuk edecek. Aşk şarkılarıyla ülkemizde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Latin Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı Buika, "Para mi" albümünün dünya turnesi kapsamında 19 Aralık, Salı akşamı bir kez daha İş Sanat sahnesinde olacak.

Ege'nin karşı kıyılarından Glykeria, Ferzan Özpetek'in Serseri Mayınlar filminde seslendirdiği 50 Mila şarkısıyla hafızalara kazınan Nina Zilli ve Las Migas Flamenko topluluğu ile İspanyol müzik dünyasında hızla yükselen, Avrupa, Meksika, Arjantin ve Brezilya'da da sahne alan Silvia Peréz Cruz İş Sanat'ın dünya müziği serisi kapsamında sahne alacak diğer isimler arasında…

Yenilikçi projeler

Parlak bale kariyerine sayısız ödül sığdıran ve modern dansın süperstarlarından biri olan Carlos Acosta, yepyeni topluluğu Acosta Danza ile Saddler's Wells'teki prömiyerlerinin ardından 7- 8 Kasım tarihlerinde İş Sanat'ta iki gece üst üste sahne alacak.

İki Fransa Şampiyonluğu, bir Avrupa Şampiyonluğu ve üç Dünya Şampiyonluğu bulunan Lyon merkezli dans topluluğu Pokemon Crew, "Ve… Perde!" başlıklı gösterisiyle İş Sanat'ta. Etkinlik, 26 Nisan, Perşembe akşamı.

Yerli projeler

İş Sanat, Türkiye'nin sevilen sanatçılarını tekrarı olmayan, özgün projelerde bir araya getirmeye devam ediyor.

Piyanist ve besteci Tuluğ Tırpan'ın müzik direktörlüğünü üstlendiği ve Mevlânâ Senfonik Şiir adlı bestesini de seslendireceği projede Vienna Classical Players, Okan Yalabık, Zara, Erdal Erzincan ve neyzen Burcu Karadağ birlikte sahne alacak.

Cem Adrian ve alternatif müziğin sevilen seslerinden Ceylan Ertem Neşet Ertaş türkülerini yorumlayacakları çok özel bir proje için bir araya gelecek.

Sinema Senfoni Orkestrası ve Göksel ile Beyaz Perdeden Sahneye Türk Filmlerinden Şarkılar,

Çalgı Çengi, Polis, Leyla ile Mecnun gibi birçok film ve diziye bestelediği eserlerle Mehmet Erdem ve sürpriz konukları, Hüsn-ü Dream adlı yeni albümünün ilk konseri ile klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici ve yakın dostu Halil Sezai de yeni performanslarıyla İş Sanat'ta olacaklar.