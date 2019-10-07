İş Sanat’ta 20. konser sezonu, 14 Kasım’da başlıyor
Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı program yedi ay boyunca devam edecek.
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