İskandinav pullarının eğlenceli karakterleri…

25 Aralık 2017

2008 yılından beri Yıldız Holding'in bünyesinde olan Godiva'nın düzenlediği yeni yıl davetine iş dünyası ve cemiyet hayatından pek çok isim katıldı. Godiva'nın 2018'i karşıladığı Nişantaşı mağazasında gerçekleşen buluşmada Yıldız Holding Kurumsal İletişim Başkanı Zuhal Şeker, Godiva Türkiye Ülke Müdürü Cankız Alper, Kenzi Soysal, Revna Demirören, Siren Ertan, Çiğdem Doğu, Dilek Hanif, Özlem Süer, Ayşegül Dinçkök, Melek Manisalı, Arzum Onan, Zeynep Mansur, Hatice Eyilik, Hilal Mocan, Ahmet Güneştekin gibi cemiyet, moda ve sanat dünyasının isimler bir araya geldi. Uninvited Jazz Band'in müzikleri, Pop Art sanatçısı Sedef Gali'nin yeni yıla özel canlı resim performansı da gecenin etkinlikleri arasındaydı…

Gecede, Godiva'nın 2018 Yeni Yıl Koleksiyonu da sergilendi. Yeni ambalaj ve desenler, Glasgow da yaşayan ve illüstrasyon alanında ödülleri bulunan ressam Lesley Barnes tarafından tasarlandı. Barnes'ın eski İskandinav pullarındaki eğlenceli figürlerden esinlendiği yeni yıl karakterleri, Godiva'nın hediye kutularında sunuluyor.