İspanyol şeften lezzetlerimizle füzyon mutfağı
The House Hotel Karaköy, teras katındaki Kasa Lokanta & Bar’da konuklara, Michelin yıldızlı İspanyol şef Jaume Puigdengolas’ın Türk gastronomi lezzetleriyle oluşturduğu füzyon mutfağı özel menüsü sunuluyor.
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