İstanbul, 16. Bienal’e hazırlanıyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Bienali’nde çalışmalar, yoğun biçimde sürdürülüyor. Yedinci Kıta’yı keşfe çıkmaları için davet edilen sanatçıların eserlerinin kurulum çalışmaları devam ediyor.
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