İstanbul Modern Sinema'da "Oscar'ın Yabancıları"

08 Ocak 2018

İstanbul Modern Sinema, 90. Akademi Ödülleri'nde "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisine aday filmlerden oluşan bir seçki sunuyor. Oscar'ın Yabancıları, Oscar adayı olmalarına rağmen Hollywood kulvarının dışında, dünya festivallerinde başarılı olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin buluştuğu bir kategoriyi temsil ediyor. 11-21 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Oscar'ın Yabancıları programının bu yıl öne çıkan filmleri arasında Avrupa ve dünya sinemasından önemli isimler yer alıyor. Gösterilecek filmler şöyle:

'93 YAZI, 2017

İspanya

Yönetmen: Carla Simón

Oyuncular: Laia Artigas, Paula Robles, Bruna Cusí

BEDEN VE RUH, 2016

Macaristan

Yönetmen: Ildikó Enyedi

Oyuncular: Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider

FOXTROT, 2017

İsrail, Almanya, Fransa, İsviçre

Yönetmen: Samuel Maoz

Oyuncular: Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shiray

HAKARET, 2017

Lübnan, Fransa

Yönetmen: Ziad Doueiri

Oyuncular: Nah Adel Karam, Kamel El Basha, Rita Hayek

KALP ATIŞI DAKİKADA 120, 2017

Fransa

Yönetmen: Robin Campillo

Oyuncular: Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel

KARE, 2017

İsveç, Danimarka, Fransa, Almanya

Yönetmen: Ruben Östlund

Oyuncular: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West

MUHTEŞEM KADIN, 2017

Şili

Yönetmen: Sebastián Lelio

Oyuncular: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco

MUTLU SON, 2017

Avusturya, Fransa, Almanya

Yönetmen: Michael Haneke

Oyuncular: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz

PARAMPARÇA, 2017

Almanya

Yönetmen: Fatih Akın

Oyuncular: Diane Kruger, Denis Moschitto, Johannes Krisch, Numan Acar

SADAKAT, 2017

Belçika, Fransa, Hollanda

Yönetmen: Michaël R. Roskam

Oyuncular: Adèle Exarchopoulos, Matthias Schoenaerts

SEVGİSİZ, 2017

Rusya, Fransa, Belçika, Almanya

Oyuncular: Mariana Spivak, Alexei Rozin, Matvei Novikov

THELMA, 2017

Norveç, İsveç, Fransa, Danimarka

Yönetmen: Joachim Trier

Oyuncular: Eili Harbo, Okay Kaya, Ellen Dorrit Petersen

ZAMA, 2017

İspanya

Yönetmen: Lucrecia Martel

Oyuncular: Daniel Giménez Cacho, Lola Dueñas, Matheus Nachtergaele