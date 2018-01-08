İstanbul Modern Sinema'da "Oscar'ın Yabancıları"
İstanbul Modern Sinema, 11-21 Ocak tarihlerinde Oscar'ın Yabancıları adlı seçkiyi sinemaseverlerle buluşturuyor. "Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı"na aday 13 filmin gösterileceği seçkideki yapımlardan 7'si son dokuza kalan filmler arasında…
İstanbul Modern Sinema, 90. Akademi Ödülleri'nde "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisine aday filmlerden oluşan bir seçki sunuyor. Oscar'ın Yabancıları, Oscar adayı olmalarına rağmen Hollywood kulvarının dışında, dünya festivallerinde başarılı olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin buluştuğu bir kategoriyi temsil ediyor. 11-21 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Oscar'ın Yabancıları programının bu yıl öne çıkan filmleri arasında Avrupa ve dünya sinemasından önemli isimler yer alıyor. Gösterilecek filmler şöyle:
'93 YAZI, 2017
İspanya
Yönetmen: Carla Simón
Oyuncular: Laia Artigas, Paula Robles, Bruna Cusí
BEDEN VE RUH, 2016
Macaristan
Yönetmen: Ildikó Enyedi
Oyuncular: Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider
FOXTROT, 2017
İsrail, Almanya, Fransa, İsviçre
Yönetmen: Samuel Maoz
Oyuncular: Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shiray
HAKARET, 2017
Lübnan, Fransa
Yönetmen: Ziad Doueiri
Oyuncular: Nah Adel Karam, Kamel El Basha, Rita Hayek
KALP ATIŞI DAKİKADA 120, 2017
Fransa
Yönetmen: Robin Campillo
Oyuncular: Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel
KARE, 2017
İsveç, Danimarka, Fransa, Almanya
Yönetmen: Ruben Östlund
Oyuncular: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West
MUHTEŞEM KADIN, 2017
Şili
Yönetmen: Sebastián Lelio
Oyuncular: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco
MUTLU SON, 2017
Avusturya, Fransa, Almanya
Yönetmen: Michael Haneke
Oyuncular: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz
PARAMPARÇA, 2017
Almanya
Yönetmen: Fatih Akın
Oyuncular: Diane Kruger, Denis Moschitto, Johannes Krisch, Numan Acar
SADAKAT, 2017
Belçika, Fransa, Hollanda
Yönetmen: Michaël R. Roskam
Oyuncular: Adèle Exarchopoulos, Matthias Schoenaerts
SEVGİSİZ, 2017
Rusya, Fransa, Belçika, Almanya
Oyuncular: Mariana Spivak, Alexei Rozin, Matvei Novikov
THELMA, 2017
Norveç, İsveç, Fransa, Danimarka
Yönetmen: Joachim Trier
Oyuncular: Eili Harbo, Okay Kaya, Ellen Dorrit Petersen
ZAMA, 2017
İspanya
Yönetmen: Lucrecia Martel
Oyuncular: Daniel Giménez Cacho, Lola Dueñas, Matheus Nachtergaele