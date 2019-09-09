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İstanbul Modern’de Canan Tolon sergisi açıldı

Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikimi İstanbul Modern’de izleyiciyle buluşuyor. Sergi, sanatçının çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor.

İstanbul Modern’de Canan Tolon sergisi açıldı
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