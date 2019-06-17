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İstanbul’da Amerikan mutfağından örnekler…

Etiler’deki Rustyfork; şef Murat Bozok’un danışmanlığında hazırlanan Louisiana ve Texas’ın özgün tarifleri ağırlıklı menüsünün yanı sıra ilginç dekoru ve özgün konsepti ile de dikkat çekiyor.

İstanbul’da Amerikan mutfağından örnekler…
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