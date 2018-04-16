İstanbul'da bu kez 300 Miró

16 Nisan 2018

Yirminci yüzyılın yetiştirdiği en önemli sürrealist ressamlardan Joan Miró'nun eserleri 4 yıl aradan sonra yeniden İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü sanat tarihçisi Jean Christophe Hubert'in üstlendiği sergide Miró'nun 300'ü aşkın orijinal eseri UNIQ Expo'da bir arada sergilenecek.

"Kelimelerin şiirleri, notaların müziği şekillendirmesi gibi ben de renklerle resmi şekillendiriyorum." diyen Miró'nun suluboyalar, baskı resimler, çizimler, kolajlar, mektuplar ve seramikten oluşan litografi ve gravür ağırlıklı koleksiyonu sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Renkli, hareketli, sembollerle yüklü ve fantastik eserler üreten Miró'nun sergisi sürrealizm, çocukluğun rolü, özgürlük, renkler, sanatçının eli, sadelik ve İspanya gibi birçok tema çevresinde kurgulanıyor.

Çocuklara özel

Sergi kapsamında Miro'nun eserlerini ürettiği litografi makinesi ve Palma de Mallorca'daki atölyesi ziyaretçilerin Miro'nun dünyasına bir adım daha yaklaşmaları sağlanacak. Belirlenen 40 eser çocukların sanata olan ilgisini arttırma misyonuyla çocukların göz hizasında olacak şekilde sergilenecek. Aynı zamanda Jean Christophe Hubert'in özel çabasıyla Miro'nun yakın arkadaşı Picasso'nun da 20 eseri sergi kapsamında İstanbullularla buluşacak.

Miro'nun eserleri Mayıs ayından itibaren UNIQ Expo'da ziyaret edilebilecek.