İstanbullular kitap fuarında buluşuyor
TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle hazırlanan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı ile eşzamanlı olarak TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de 10 Kasım akşamına kadar sürüyor.
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