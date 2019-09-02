İstanbul’un en eski ilçelerinden Eyüpsultan…
Bayramlar, kandiller, Cuma’larda dolup taşan, yeni evlenenlerin ve sünnetlik çocukların da ziyaret ettiği, avlusundaki çeşmeden akan suyun kutsal olduğunun düşünüldüğü Eyüp Sultan Camii ve Türbesi…
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