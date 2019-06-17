“İyiliğe yelken açacaklar”
Kurumların kadın yelken takımlarının ve bireysel kadın yelkencilerden oluşan takımların yarışacağı “Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası” 6 Eylül Cuma günü başlayacak. Üç gün sürecek Kupa’da toplam altı yarış yapılacak.
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