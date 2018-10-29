Jazz Company'de dokuzuncu sezon başlıyor
Jazz Company'de dokuzuncu sezon, 2 Kasım Cuma akşamı İlham Gencer ve vokal Gökçe Hilal ile başlayacak.
Jazz Company, 2 Kasım Cuma akşamı İlham Gencer ve vokal Gökçe Hilal ile yeni sezonunu açıyor. "Kültürler şarkılardan geçer" mottosuyla caza farklı bir yorum getiren Mixed Band, 9 Kasım Cuma akşamı müzikseverlerle buluşacak.
Sevil Esen, "Müzik Kutusundan 45'likler" konseptinde geçmişin tozlu sayfalarından gelen caz melodileriyle 16 Kasım Cuma günü nostalji severlerle olacak. Soul, blues, funk, pop, latin tarzlarında geniş bir repertuara sahip olan Madam, 23 Kasım Cuma akşamı Jazz Company'de sahne alacak. Türkçenin yanı sıra İngilizce, İspanyolca, Rumca şarkıları da repertuarlarında bulunduran Akustik Bişeyler, 30 Kasım Cuma akşamı söyleyecek.
Etkinlikler, mevsim boyunca her Cuma 22:00-01:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek…