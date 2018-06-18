Joan Baez bir kez daha İstanbul'da

18 Haziran 2018

1968 kuşağının etkileyici isimlerinden, gerçek hayat ile kendi sanatsal görüşünü müziğine katarak tarihe tanıklık etmiş Joan Baez, yeni albümü "Whistle Down The Wind" ve kariyerinin unutulmaz parçalarıyla ile 22 Temmuz saat 21.00'de Pasion Turca organizasyonuyla Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Joan Baez, üç Grammy ödüllü Joe Henry'nin prodüktörlüğünü yaptığı, Los Angeles'ta on günde kaydedilen ve 2 Mart'ta yayımlanan yeni albümü "Whistle Down The Wind'da" en sevdiği bestecilerin bazılarını bir araya getiriyor.

Joan Baez şöyle diyor

Baez, "Whistle Down The Wind" adlı yeni albümünden "I Love The Were All Over" adlı şarkının sözlerini şöyle anlatıyor: "Daha iyi bir dünya gelecek mi? Bilmiyorum. Ama işimizi yarın gelip gelmeyeceğini düşünmeden adil ve sevgi dolu bir toplum için severek yapmalıyız."

1988,1989,1993,2004 ve 2015 yıllarında verdiği konserlerle Türkiye'deki müzikseverlerle buluşan Joan Baez, beş kıtada yüzbinlerce dinleyiciye verdiği konserlere bir yenisini ekleyecek.

75. yaşını Paul Simon, Damien Rice, Jackson Browne ve Mavis Staples Emmylou Harris gibi yıldızların buluştuğu bir konserle kutlayan Joan Baez, bu defa geleneksel baladlar, blues klasikleri, cowboy şarkıları ve etnik folk melodileri arasına sakladığı mesajları hayranlarıyla buluşturacak.

Çok ödüllü sanatçı

2007 yılında Grammy Müzik Ödülleri'nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülen Joan Baez, son olarak Mayıs 2015'te Uluslararası Af Örgütü'nün "Vicdan ve Bilinç Elçisi" ödülünü aldı.

2018'de Mill Valley Kaliforniya'da "Mischief Makers" adlı ilk resim sergisini açan Joan Baez, şiddet içermeyen eylemler yoluyla toplumsal değişimi beraberinde getiren ve risk alanların portrelerini yansıtıyor. Büyük bölümü Federated Indians of Graton Rancheria tarafından satın alınan koleksiyon, Sonoma Üniversitesine bağışlandı ve kampüsteki Yeni Sosyal Adalet Eğitim Merkezinde sergilendi.