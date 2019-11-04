Jüri, Antalya’da oy birliğiyle karar verdi
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde başkanlığını Zeki Demirkubuz’un yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi, tüm kararları oy birliğiyle aldı.
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