ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C

Jüri, Antalya’da oy birliğiyle karar verdi

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde başkanlığını Zeki Demirkubuz’un yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi, tüm kararları oy birliğiyle aldı.

Jüri, Antalya’da oy birliğiyle karar verdi
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.