Kalem meraklıları Penfest'te buluştu

05 Kasım 2018

Prestij kalem markalarının özel tasarımları Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen Penfest'te sergilendi. Festivalin açılış konuşmalarını yazar ve eleştirmen Doğan Hızlan ile Kültür ve Turizm eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı yaptılar. Kalem tutkusunun çocukluğunda teyzesinin ona hediye ettiği kalem ile başladığını anlatan Hızlan, o günden sonra her gördüğü kaleme sahip olmak istediğini söyledi. Kimisine göre bunun bir bağımlılık olduğunu da belirten Hızlan, her kalemin bir serüveni olduğunun altını çizdi. Kalemlerin mürekkeplerinin de ciddi bir mesele olduğunu ifade eden Hızlan, "Bu sırada teknoloji hızla gelişiyor. Her gün farklı modeller çıkıyor" dedi.

Nabi Avcı da festivalin gerçekleşmesinde emek veren herkese teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti: "Kur'an Mekke'de indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı. İstanbul özellikle hat sanatındaki kültürü ile böyle bir festivali hak ediyordu" diye konuştu.

‘Daima daha iyi bir kalem yapılabilir'

Parker markasının kurucusu George S. Parker'ın 3'üncü kuşaktan torunu Geoffrey Parker da Penfest'e katılan konuklar arasındaydı. Markanın ‘Daima daha iyi bir kalem yapılabilir' felsefesi ile 1888'de kurularak tam 130 yılı geride bırakma hikayesini paylaşan Parker, sözlerini şöyle sürdürdü:

Büyük büyük dedem Janesville Wisconsin'in çok kırsal bir yerinde doğmuş ve babası bahçıvanmış. Bir kalem şirketinde satış elemanı olarak çalışmaya başlamış. Öğrencilerine de sık sık bu kalemlerden satıyormuş. Fakat sattığı kalemler akmaya, sıçramaya başlayınca sorumluluk hissiyle onları tamir etmiş.

Kalem onarma işinde ilerleyince ‘Neden kendi kusursuz kalemlerimi üretmiyorum?' diye düşünerek henüz 25 yaşındayken Parker'ın temellerini atmış.

Ancak bir düzinenin yarısı kadar kalem üretebilirken bir sigortacının bin dolarlık yatırımı ile işlerini büyütmüş. Ve her zaman daha iyi kalem üretmek gayesi ile hareket etmiş."

Kendisinin tamamen ruh haline göre kalem seçtiğini söyleyen Parker, bu tür etkinliklere katılırken mutlaka dedesinin tasarladığı kalemi yanında taşıdığını böylece aile büyüklerini yanında hissettiğini ifade etti. Yanında her zaman birden fazla kalem taşıdığının da bilgisini veren Parker, "Meselâ bugün yanımda 4 kalemim var" diye konuştu.

Festivale Clairefontaine, Kilk, Manuscript, Colorverse, Sheaffer, Tomoe River, Waldmann, Cross, De Atramentis, E+M, Faber-Castell, Graf von Faber-Castell, J. Herbin, Kaweco, Lamy, Montblanc, Montegrappa, Namiki, Noodler's, Parker, rOtring, Visconti, Diplomat, Scrikss, Tibaldi, Twsbi, Pilot, Rhodia ve Waterman gibi kalem markaları katıldı.