Kalem tutkunları için Penfest, 2-3 Kasım'da

01 Ekim 2018

Fransız komutan Napolyon Bonapart, "Dünyada iki büyük kuvvet vardır: Biri kılıç diğeri kalemdir, fakat kılıç kuvveti de kalem kuvvetine mağlup olur" der, kalemden bahsederken. İbn-i Sina, kalemden "Aletlerin en faydalısı" diye bahseder. Yine İbn-i Sina'ya göre, "bir şişe mürekkep bir külçe altından daha değerlidir." İşte o kalemler, 2-3 Kasım tarihlerinde markakalem.com tarafından Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenecek Penfest'te bir araya gelecek.

Festivalde; Cross, De Atramentis, E+M, Faber-Castell, Graf Von Faber-Castell, J. Herbin, Kaweco, Lamy, Montblanc, Montegrappa, Namiki, Noodler's, Parker, rOtring, S. T. Dupont, Visconti, Diplomat, Scrikss, Tibaldi, Twsbi, Pilot, Rhodia ve Waterman gibi markalar, özel koleksiyonlarını kalem tutkunlarıyla buluşturacak.

Mürekkep Bar!

Kalem işleme sanatçılarının gösteriler yapacağı etkinliği canlı müzik eşliğinde gezen kalem severlere firmaların çeşitli sürprizleri de olacak. Ayrıca, kurulacak Mürekkep Bar'da da kalemler farklı mürekkep çeşitleriyle denenebilecek.