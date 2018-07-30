Karpuz pizza tattınız mı?!

30 Temmuz 2018

FARUK ŞÜYÜN

Sabri Ülker Vakfı’nın yeterli ve dengeli beslenmeye katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirdiği projelerinden biri olan Yemekte Denge Mutfağı’nda, farklı besinler ve pişirme yöntemleriyle hazırlanan lezzetli ve dengeli tariflere yer veriliyor.

Yeterli ve dengeli beslenmek için besin çeşitliliğinin önemine dikkat çeken Yemekte Denge Mutfağı, tarif videolarının yanı sıra her tarif için menü ve besin değeri içeriklerine ilişkin bilgiler de veriyor. Yemekte Denge Mutfağı’na ait tüm tarifler Youtube ve internet adreslerinde yer alıyor.

İşte Yemekte Denge Mutfağı’ndan yaz sebze ve meyveleriyle hazırlanan lezzetli ve hafif tariflerden üçü:

Karpuz Pizza

Malzemeler (4 porsiyon)

1 büyük boy karpuz

120 gram az yağlı beyaz peynir

Taze kekik

Taze nane

Hazırlanışı

İyice yıkadığınız karpuzu 8 eşit parçaya bölün. Ardından her bir dilimin üzerine eşit miktarda beyaz peynir, taze kekik ve nane yaprakları ekleyin. Soğuk olarak servis edebileceğiniz karpuz pizzayı ara öğünlerde kepekli galetayla birlikte tüketebilirsiniz.



Kapya Biber Dolması

Malzemeler (4 porsiyon)

4 orta boy kapya biber

250 gram kıyma

1 fincan pirinç

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 büyük boy domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

5 dal maydanoz

Kimyon

Toz kırmızı biber

Pul biber

Karabiber

Sosu için

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı sıcak su

Yarım limon

Hazırlanışı

Soğanı ince ince doğrayın, domatesi ve sarımsakları rendeleyin. Soğan, sarımsak ve domatesi zeytinyağı ile soteleyin. Pirinçleri yıkayıp tencereye ekleyerek pişirin. Karışım suyunu çektiğinde kıyma ve salçayı da ilave ederek pişirmeye devam edin. Piştikten sonra bir süre dinlendirdiğiniz iç harca; maydanoz ve baharatları ekleyin. Kapya biberleri boyuna ve ortadan ikiye kesip içlerini temizleyin, harcı biberlerin içine koyun. Salça, zeytinyağı, su ve limon suyunu karıştırarak dolmaların üzerine gezdirdikten sonra önceden 180 derecede ısıtılmış fırında pişirin. Kapya biber dolmasını, yoğurt ve peynirli tepsi böreğiyle öğle ve akşam yemeklerinde tüketebilirsiniz.

Semizotlu Omlet

Malzemeler (3 porsiyon)

1 bağ semizotu

3 yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı

Semizotlarını ayıklayıp yıkayın. Kuruttuktan sonra bir kaseye alın ve üzerine yumurtaları kırarak birlikte çırpın. Bu aşamada arzu ettiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Zeytinyağını bir tavaya döküp yağ ısınınca yumurtalı karışımı ekleyin. Karışımın bir yüzü kızarınca, düz bir tabak yardımıyla çevirip diğer yüzünü de pişirin. Semizotlu omleti sabah kahvaltılarında beyaz peynir ve tam tahıllı ekmekle tüketebilirsiniz.