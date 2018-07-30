Karpuz pizza tattınız mı?!
Sabri Ülker Vakfı’nın yeterli ve dengeli beslenmeye katkıda bulunmak hedefiyle hayata projelerinden biri olan Yemekte Denge Mutfağı’nda, farklı besinler ve pişirme yöntemleriyle hazırlanan lezzetli ve dengeli tariflere yer veriliyor.
FARUK ŞÜYÜN
Sabri Ülker Vakfı’nın yeterli ve dengeli beslenmeye katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirdiği projelerinden biri olan Yemekte Denge Mutfağı’nda, farklı besinler ve pişirme yöntemleriyle hazırlanan lezzetli ve dengeli tariflere yer veriliyor.
Yeterli ve dengeli beslenmek için besin çeşitliliğinin önemine dikkat çeken Yemekte Denge Mutfağı, tarif videolarının yanı sıra her tarif için menü ve besin değeri içeriklerine ilişkin bilgiler de veriyor. Yemekte Denge Mutfağı’na ait tüm tarifler Youtube ve internet adreslerinde yer alıyor.
İşte Yemekte Denge Mutfağı’ndan yaz sebze ve meyveleriyle hazırlanan lezzetli ve hafif tariflerden üçü:
Karpuz Pizza
Malzemeler (4 porsiyon)
1 büyük boy karpuz
120 gram az yağlı beyaz peynir
Taze kekik
Taze nane
Hazırlanışı
İyice yıkadığınız karpuzu 8 eşit parçaya bölün. Ardından her bir dilimin üzerine eşit miktarda beyaz peynir, taze kekik ve nane yaprakları ekleyin. Soğuk olarak servis edebileceğiniz karpuz pizzayı ara öğünlerde kepekli galetayla birlikte tüketebilirsiniz.
Kapya Biber Dolması
Malzemeler (4 porsiyon)
4 orta boy kapya biber
250 gram kıyma
1 fincan pirinç
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 büyük boy domates
3 yemek kaşığı zeytinyağı
5 dal maydanoz
Kimyon
Toz kırmızı biber
Pul biber
Karabiber
Sosu için
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay bardağı sıcak su
Yarım limon
Hazırlanışı
Soğanı ince ince doğrayın, domatesi ve sarımsakları rendeleyin. Soğan, sarımsak ve domatesi zeytinyağı ile soteleyin. Pirinçleri yıkayıp tencereye ekleyerek pişirin. Karışım suyunu çektiğinde kıyma ve salçayı da ilave ederek pişirmeye devam edin. Piştikten sonra bir süre dinlendirdiğiniz iç harca; maydanoz ve baharatları ekleyin. Kapya biberleri boyuna ve ortadan ikiye kesip içlerini temizleyin, harcı biberlerin içine koyun. Salça, zeytinyağı, su ve limon suyunu karıştırarak dolmaların üzerine gezdirdikten sonra önceden 180 derecede ısıtılmış fırında pişirin. Kapya biber dolmasını, yoğurt ve peynirli tepsi böreğiyle öğle ve akşam yemeklerinde tüketebilirsiniz.
Semizotlu Omlet
Malzemeler (3 porsiyon)
1 bağ semizotu
3 yumurta
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı
Semizotlarını ayıklayıp yıkayın. Kuruttuktan sonra bir kaseye alın ve üzerine yumurtaları kırarak birlikte çırpın. Bu aşamada arzu ettiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Zeytinyağını bir tavaya döküp yağ ısınınca yumurtalı karışımı ekleyin. Karışımın bir yüzü kızarınca, düz bir tabak yardımıyla çevirip diğer yüzünü de pişirin. Semizotlu omleti sabah kahvaltılarında beyaz peynir ve tam tahıllı ekmekle tüketebilirsiniz.