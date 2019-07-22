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Kastamonu’da Kastrofest’le “Geleneğe Saygı Geleceğe Miras”

Mutfak kültürünün zenginliğine rağmen henüz yeterince keşfedilmemiş bir gastronomi destinasyonu olan Kastamonu’da, 27-28 Eylül tarihlerinde "Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras” temasıyla festival düzenleniyor.

Kastamonu’da Kastrofest’le “Geleneğe Saygı Geleceğe Miras”
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