Kastamonu’da Kastrofest’le “Geleneğe Saygı Geleceğe Miras”
Mutfak kültürünün zenginliğine rağmen henüz yeterince keşfedilmemiş bir gastronomi destinasyonu olan Kastamonu’da, 27-28 Eylül tarihlerinde "Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras” temasıyla festival düzenleniyor.
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