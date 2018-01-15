Kavalalı ailesinin hayatı, konferans serisinde konuşulacak

15 Ocak 2018

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), müzenin ana binası Atlı Köşk'ün de ilk sahipleri olan Kavalalı Ailesi'nin hayatını konu alan "Boğaziçi'nde Bir Hanedan: Kavalalı Mehmed Ali Paşa Ailesi" adlı bir konferans serisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Kavalalı Hanedanı konusunda uzman mimarlık ve sanat tarihçilerinin eşliğinde düzenlenecek konferans serisi, 20 Ocak Cumartesi saat 14.00'te Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın "19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı'nın Yükselişi" başlıklı konuşmasıyla açılıyor.

Haziran'a kadar sürüyor

"Boğaziçi'nde Bir Hanedan: Kavalalı Mehmed Ali Paşa Ailesi" konferans serisi, CarrefourSA'nın katkılarıyla Haziran 2018'e kadar Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın Kavala'daki yaşamı, sıradışı aile üyeleri, hanedanın İstanbul'daki mimari izleri, sanat hamilikleri gibi farklı konu başlıkları ve uzman konuşmacılarla devam edecek.